На стройплощадке метро «Беговая» в Петербурге рабочий получил тяжелую травму

Следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента на строящейся станции метро в Приморском районе.
Накануне на рабочего упал неустановленный предмет. По данным «Фонтанки», это была плохо закрепленная металлическая балка. Возможной причиной стало нарушение правил безопасности.
Известно, что тяжелые травмы получил сотрудник «СМУ №13 Метрострой». Именно это предприятие ведет работы на участке, расположенном на Туристской улице. Строитель госпитализирован в Военно-медицинскую академию.
К станции «Беговая» приковано не только внимание следователей, но и чиновников. Это один из объектов, возводимых к чемпионату мира по футболу. Открытие вестибюля запланировано на 29 апреля, когда на «Стадионе Санкт-Петербург» пройдет матч «Зенит» — ЦСКА.
Известно, что тяжелые травмы получил сотрудник «СМУ №13 Метрострой». Именно это предприятие ведет работы на участке, расположенном на Туристской улице. Строитель госпитализирован в Военно-медицинскую академию.
К станции «Беговая» приковано не только внимание следователей, но и чиновников. Это один из объектов, возводимых к чемпионату мира по футболу. Открытие вестибюля запланировано на 29 апреля, когда на «Стадионе Санкт-Петербург» пройдет матч «Зенит» — ЦСКА.
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