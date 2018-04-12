Морские дьяволы. Смерч <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Смерч 16+
    •  
    Творите добро: петербуржцам предлагают стать хозяевами бездомных котят и донорами. благотворительность, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТворите добро: петербуржцам предлагают стать хозяевами бездомных котят и донорами

    Творите добро: петербуржцам предлагают стать хозяевами бездомных котят и донорами

    комментировать

    Творите добро: петербуржцам предлагают стать хозяевами бездомных котят и донорами

    Творите добро: петербуржцам предлагают стать хозяевами бездомных котят и донорами

      Четыре тысячи добровольцев спешат творить хорошие дела в Петербурге.

      В Северной столице стартует Неделя добра. Уже сейчас координаторы волонтерских движений зарегистрировали порядка сотни акций, которые пройдут по городу.

      Посадить деревья, убрать сады и парки от мусора или перевести бабушку через дорогу — это далеко не полный перечень того, что можно сделать на грядущей семидневке. В «Республике кошек» принимают корм и игрушки для животных, а особо неравнодушным предложат забрать питомца к себе домой.

      Волонтерам активно помогут и коммерческие организации. Одна из городских парикмахерских совершенно бесплатно будет стричь пожилых людей. Традиционно Неделя добра захватит Дни Земли и донора. В этом году в Петербурге можно будет записаться в регистр доноров костного мозга. Личный пример показали чиновники.

      В городских вузах будут также открыты несколько десятков донорских ячеек. Организаторы напоминают, что сдать кровь — это хороший способ заодно проверить и свое здоровье. Комитет по молодежной политике откроет карту добрых дел. Петербуржцы смогут в онлайн-режиме прочитать об акции, которая проходит недалеко от дома и принять в ней участие.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru