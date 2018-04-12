Творите добро: петербуржцам предлагают стать хозяевами бездомных котят и донорами

Четыре тысячи добровольцев спешат творить хорошие дела в Петербурге.

В Северной столице стартует Неделя добра. Уже сейчас координаторы волонтерских движений зарегистрировали порядка сотни акций, которые пройдут по городу.



Посадить деревья, убрать сады и парки от мусора или перевести бабушку через дорогу — это далеко не полный перечень того, что можно сделать на грядущей семидневке. В «Республике кошек» принимают корм и игрушки для животных, а особо неравнодушным предложат забрать питомца к себе домой.



Волонтерам активно помогут и коммерческие организации. Одна из городских парикмахерских совершенно бесплатно будет стричь пожилых людей. Традиционно Неделя добра захватит Дни Земли и донора. В этом году в Петербурге можно будет записаться в регистр доноров костного мозга. Личный пример показали чиновники.



В городских вузах будут также открыты несколько десятков донорских ячеек. Организаторы напоминают, что сдать кровь — это хороший способ заодно проверить и свое здоровье. Комитет по молодежной политике откроет карту добрых дел. Петербуржцы смогут в онлайн-режиме прочитать об акции, которая проходит недалеко от дома и принять в ней участие.