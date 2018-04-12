Питерские художники поздравили космонавтов граффити с Хокингом

Полуденный выстрел из пушки на бастионе Петропавловской крепости знаменовал собой начало празднования Дня космонавтики.
Петербург отмечает День космонавтики. На Петропавловской крепости сегодня собрались курсанты Военно-космической академии имени Можайского, представители патриотического движения «Юнармия» и духовенства.
На Заячий остров приехал и спикер Законодательного собрания. Из пушки Вячеслав Макаров не стрелял, но постоял рядом. Полуденный выстрел доверили произвести полковнику в отставке Анатолию Птушкину, который руководит одной из кафедр академии Можайского.
Между тем петербургские уличные художники по-своему отметили 12 апреля. На одной из городских трансформаторных будок, адрес которой граффитисты не раскрывают, они изобразили физика Стивена Хокинга.
Участники арт-группы «Явь» объяснили свой поступок огромным вкладом британского ученого в космологию и изучение тайн Вселенной.
Из заявления арт-группы «Явь»: «Мы посвятили нашу работу Стивену Хокингу, потому что он занимался самым важным, чем только может заниматься человек, — познанием Вселенной, бескрайних просторов космоса!».
На Заячий остров приехал и спикер Законодательного собрания. Из пушки Вячеслав Макаров не стрелял, но постоял рядом. Полуденный выстрел доверили произвести полковнику в отставке Анатолию Птушкину, который руководит одной из кафедр академии Можайского.
Между тем петербургские уличные художники по-своему отметили 12 апреля. На одной из городских трансформаторных будок, адрес которой граффитисты не раскрывают, они изобразили физика Стивена Хокинга.
Участники арт-группы «Явь» объяснили свой поступок огромным вкладом британского ученого в космологию и изучение тайн Вселенной.
Из заявления арт-группы «Явь»: «Мы посвятили нашу работу Стивену Хокингу, потому что он занимался самым важным, чем только может заниматься человек, — познанием Вселенной, бескрайних просторов космоса!».
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