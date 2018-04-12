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    Питерские художники поздравили космонавтов граффити с Хокингом. Санкт-Петербург, граффити, космонавтика, космос, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПитерские художники поздравили космонавтов граффити с Хокингом

    Питерские художники поздравили космонавтов граффити с Хокингом

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    Питерские художники поздравили космонавтов граффити с Хокингом

    Питерские художники поздравили космонавтов граффити с Хокингом

      Полуденный выстрел из пушки на бастионе Петропавловской крепости знаменовал собой начало празднования Дня космонавтики.

      Петербург отмечает День космонавтики. На Петропавловской крепости сегодня собрались курсанты Военно-космической академии имени Можайского, представители патриотического движения «Юнармия» и духовенства.

      На Заячий остров приехал и спикер Законодательного собрания. Из пушки Вячеслав Макаров не стрелял, но постоял рядом. Полуденный выстрел доверили произвести полковнику в отставке Анатолию Птушкину, который руководит одной из кафедр академии Можайского.

      Между тем петербургские уличные художники по-своему отметили 12 апреля. На одной из городских трансформаторных будок, адрес которой граффитисты не раскрывают, они изобразили физика Стивена Хокинга.

      Участники арт-группы «Явь» объяснили свой поступок огромным вкладом британского ученого в космологию и изучение тайн Вселенной.

      Из заявления арт-группы «Явь»: «Мы посвятили нашу работу Стивену Хокингу, потому что он занимался самым важным, чем только может заниматься человек, — познанием Вселенной, бескрайних просторов космоса!».

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