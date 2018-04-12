Суд Ленобласти встал на сторону пассажира в споре с «Победой»

Житель Тосно Марат Халилов не должен компенсировать авиакомпании «Победа» издержки, связанные с попыткой покурить в небе. Такое решение принял сегодня Ленинградский областной суд.

Минувшим летом мужчина путешествовал на борту Boing 737 из Махачкалы в Петербург. По словам бортпроводников, подлетая к Москве, Халилов решить устроить небольшой перекур в туалете. Когда сработал датчик дыма, командир экипажа принял решение об экстренной посадке во Внуково.



С точки зрения дополнительных затрат происшествие далеко «не струйка дыма, что тает вдруг в сиянье дня», а почти 200 тысяч рублей, потраченных на топливо. Эту сумму авиаперевозчик и надеялся взыскать с нарушителя.



В то же время представитель ответчика утверждает, что курил в уборной предыдущий посетитель, а Халилова обвинили ложно, из-за настоятельных просьб пересадить его мать. К тому же самолет, на борту которого произошел инцидент, по-прежнему укомплектован стационарными пепельницами.



Возможно, эти аргументы убедили судей, но не руководство «Победы». Представитель авиакомпании заявил, что не понимает, почему суд принял сторону нарушителя. Перевозчик намерен обжаловать данное решение суда.



Пока же представителя Халилова попросили передать неудобному пассажиру сертификат на средства для избавления от пагубной привычки. Только с июля прошлого года вынужденные посадки из-за курильщиков самолеты «Победы» совершали 16 раз, а впереди — новый отпускной сезон.