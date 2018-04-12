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    Петербургская художница создает литографии о писателях и четвероногих. Санкт-Петербург, живопись и художники, литература, собаки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургская художница создает литографии о писателях и четвероногих

    Петербургская художница создает литографии о писателях и четвероногих

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    Петербургская художница создает литографии о писателях и четвероногих

    Петербургская художница создает литографии о писателях и четвероногих

    Петербургская художница создает литографии о писателях и четвероногих

      Анна Переходько готовит к выходу альбом литографий «Писатель и его собака». Десятки карандашных рисунков с русскими классиками должны заинтересовать книгочеев и собаководов.

      Погружение в кинологическо-филологические глубины позволило талантливому графику создать настоящие портреты-шифры. Например, Михаил Булгаков неспроста запечатлен между собакой Бутоном и безымянной кошкой. Кошек писатель-врач всегда брезговал, а собак обожал, отмечает корреспондент НТВ Юлия Олещенко.

      Маяковский обнимает пса Скотика, но за спиной у него виднеется имя другого любимца — Щена, а Владимира Набокова художница окружила сразу тремя таксами. Бокс и Лулу — в рамках на стене, а Бокс второй на переднем плане.

      В скором времени на старинном немецком станке напечатают Сергея Довлатова с фоктсерьером Глашей. На подходе — Михаил Пришвин, с каждым штрихом всё больше напоминающий доброго доктора Айболита. По словам автора альбома «Писатель и его собака», с нетерпением ждут и книгочеи, и собаководы.

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