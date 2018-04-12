Петербургская художница создает литографии о писателях и четвероногих

Анна Переходько готовит к выходу альбом литографий «Писатель и его собака». Десятки карандашных рисунков с русскими классиками должны заинтересовать книгочеев и собаководов.

Погружение в кинологическо-филологические глубины позволило талантливому графику создать настоящие портреты-шифры. Например, Михаил Булгаков неспроста запечатлен между собакой Бутоном и безымянной кошкой. Кошек писатель-врач всегда брезговал, а собак обожал, отмечает корреспондент НТВ Юлия Олещенко.



Маяковский обнимает пса Скотика, но за спиной у него виднеется имя другого любимца — Щена, а Владимира Набокова художница окружила сразу тремя таксами. Бокс и Лулу — в рамках на стене, а Бокс второй на переднем плане.



В скором времени на старинном немецком станке напечатают Сергея Довлатова с фоктсерьером Глашей. На подходе — Михаил Пришвин, с каждым штрихом всё больше напоминающий доброго доктора Айболита. По словам автора альбома «Писатель и его собака», с нетерпением ждут и книгочеи, и собаководы.