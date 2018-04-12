Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    •  
    Премьер-министр оценил успехи импортозамещения в цехах Ленинградского металлического завода. Медведев, Санкт-Петербург, заводы и фабрики, правительство РФ, промышленность. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПремьер-министр оценил успехи импортозамещения в цехах Ленинградского металлического завода

    Премьер-министр оценил успехи импортозамещения в цехах Ленинградского металлического завода

    комментировать

    Премьер-министр оценил успехи импортозамещения в цехах Ленинградского металлического завода

    <nobr>Премьер-министр</nobr> оценил успехи импортозамещения в цехах Ленинградского металлического завода

      Сегодня Дмитрий Медведев провел в Петербурге выездное совещание по импортозамещению.

      Заседание премьер-министр провел на ведущем российском предприятии энергомашиностроительного оборудования «Силовые машины». Председатель правительства отметил, что производство автомобилей и механизмов для сельскохозяйственного и пищевого секторов в России за последнее время выросло на 20 процентов, а дорожно-строительной техники — почти на 30.

      До заседания Дмитрий Медведев осмотрел несколько цехов Ленинградского металлического завода. Также на заседании обсуждали сферу отечественного машиностроения, пути развития топливной энергетики и сети железных дорог. Как сообщил Дмитрий Медведев, уже сейчас в российском производстве существуют порядка полутора тысяч технологических направлений.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru