Премьер-министр оценил успехи импортозамещения в цехах Ленинградского металлического завода

Сегодня Дмитрий Медведев провел в Петербурге выездное совещание по импортозамещению.

Заседание премьер-министр провел на ведущем российском предприятии энергомашиностроительного оборудования «Силовые машины». Председатель правительства отметил, что производство автомобилей и механизмов для сельскохозяйственного и пищевого секторов в России за последнее время выросло на 20 процентов, а дорожно-строительной техники — почти на 30.



До заседания Дмитрий Медведев осмотрел несколько цехов Ленинградского металлического завода. Также на заседании обсуждали сферу отечественного машиностроения, пути развития топливной энергетики и сети железных дорог. Как сообщил Дмитрий Медведев, уже сейчас в российском производстве существуют порядка полутора тысяч технологических направлений.