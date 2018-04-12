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    Десятки петербуржцев не могут дождаться помощи в затопленном садоводстве. Санкт-Петербург, весна, наводнения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДесятки петербуржцев не могут дождаться помощи в затопленном садоводстве

    Десятки петербуржцев не могут дождаться помощи в затопленном садоводстве

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    Десятки петербуржцев не могут дождаться помощи в затопленном садоводстве

    Десятки петербуржцев не могут дождаться помощи в затопленном садоводстве

    Десятки петербуржцев не могут дождаться помощи в затопленном садоводстве

      Большая вода пришла на окраины Петербурга. В садоводстве «Земледельцы» уровень реки Лубья поднялся до метра высотой. Власти людям не помогают, дома и участки залиты.

      Где-то в этой акватории днем еще плавали утки. А в сотне метров от домов бурным потоком несется речушка. Именно речушка — Лубья. В обычное время она чуть больше метра глубиной. Но для жителей эта бегущая вода выглядит слишком мутной. Они не верят в силу природы.

      Потопы в «Земледельцах» возникают регулярно. Чаще всего в межсезонье. Жители обращались в МЧС, там подозревают намеренный слив воды. Но кого непонятно. Единственное сооружение, которое есть вверх по течению Лубьи — коллекторы «Водоканала». Но там ответили, что ничего не сливают. Ведь это запрещено законом. В комитете по природопользованию знают обо всём и держат руку на пульсе… реки.

      Денис Байдуков, начальник отдела безопасности гидротехнических сооружений и водных объектов комитета по природопользованию: «Мы регулируем объем воды на плотине Ржевского гидроузла таким образом, чтобы вода, поступающая в реку Охту, оказывала минимальное воздействие на подпор воды и ее уровень в реке Лубья.

      В правлении садоводства „Земледельцы“» думают над более глобальным решением ежегодной проблемы — углубить реку и очистить ее от поваленных деревьев и заторов. Но кто этим будет заниматься, если даже осушить или откачать воду некому. Видимо, земледельцы переквалифицируются в дроворубов, передает корреспондент НТВ Антон Зыков.

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