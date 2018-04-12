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    Сотни петербуржцев просят губернатора не строить мусороперерабатывающие заводы в Каменке. Санкт-Петербург, Смольный, мусор, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСотни петербуржцев просят губернатора не строить мусороперерабатывающие заводы в Каменке

    Сотни петербуржцев просят губернатора не строить мусороперерабатывающие заводы в Каменке

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    Сотни петербуржцев просят губернатора не строить мусороперерабатывающие заводы в Каменке

    Сотни петербуржцев просят губернатора не строить мусороперерабатывающие заводы в Каменке

      Активисты передали сотни обращений к губернатору Георгию Полтавченко и вице-губернатору Игорю Албину.

      Сегодня инициативная группа жителей Приморского и Выборгского районов передали в Смольный документы, в которых просят не разрешать строительство мусороперерабатывающих заводов на севере Петербурга.

      По словам активистов, если раньше речь шла о возведении двух предприятий, то сейчас уже заговорили о трех. И утилизировать они будут, как утверждают общественники, опасные отходы. При этом кластер появится в непосредственной близости от жилого квартала.

      Елена Шинкарева, активист: «Нас собираются травить, как тараканов. Наше правительство не понимает опасность этих заводов? Хотелось бы верить, что они разберутся и нам не придется выходить на массовые митинги и ехать в Москву в федеральное правительство. У нас других вариантов нет. Мы не можем дышать тем, чем нам предлагают дышать».

      13 апреля состоится заседание комиссии по землепользованию и застройке под председательством вице-губернатора Игоря Албина. Жители надеются, что на этой встрече обсудят и проект строительства заводов. Между тем активисты планируют продолжить сбор подписей, чтобы чиновники услышали их мнение.

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