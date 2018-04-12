Сотни петербуржцев просят губернатора не строить мусороперерабатывающие заводы в Каменке

Активисты передали сотни обращений к губернатору Георгию Полтавченко и
вице-губернатору Игорю Албину.
Сегодня инициативная группа жителей Приморского и Выборгского районов передали в Смольный документы, в которых просят не разрешать строительство мусороперерабатывающих заводов на севере Петербурга.
По словам активистов, если раньше речь шла о возведении двух предприятий, то сейчас уже заговорили о трех. И утилизировать они будут, как утверждают общественники, опасные отходы. При этом кластер появится в непосредственной близости от жилого квартала.
Елена Шинкарева, активист: «Нас собираются травить, как тараканов. Наше правительство не понимает опасность этих заводов? Хотелось бы верить, что они разберутся и нам не придется выходить на массовые митинги и ехать в Москву в федеральное правительство. У нас других вариантов нет. Мы не можем дышать тем, чем нам предлагают дышать».
13 апреля состоится заседание комиссии по землепользованию и застройке под председательством вице-губернатора Игоря Албина. Жители надеются, что на этой встрече обсудят и проект строительства заводов. Между тем активисты планируют продолжить сбор подписей, чтобы чиновники услышали их мнение.
По словам активистов, если раньше речь шла о возведении двух предприятий, то сейчас уже заговорили о трех. И утилизировать они будут, как утверждают общественники, опасные отходы. При этом кластер появится в непосредственной близости от жилого квартала.
Елена Шинкарева, активист: «Нас собираются травить, как тараканов. Наше правительство не понимает опасность этих заводов? Хотелось бы верить, что они разберутся и нам не придется выходить на массовые митинги и ехать в Москву в федеральное правительство. У нас других вариантов нет. Мы не можем дышать тем, чем нам предлагают дышать».
13 апреля состоится заседание комиссии по землепользованию и застройке под председательством вице-губернатора Игоря Албина. Жители надеются, что на этой встрече обсудят и проект строительства заводов. Между тем активисты планируют продолжить сбор подписей, чтобы чиновники услышали их мнение.
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