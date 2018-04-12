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    Медведев заявил о влиянии «дурацких заявлений» натовских стран на финансовые рынки. Медведев, правительство РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМедведев заявил о влиянии «дурацких заявлений» натовских стран на финансовые рынки

    Медведев заявил о влиянии «дурацких заявлений» натовских стран на финансовые рынки

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    Медведев заявил о влиянии «дурацких заявлений» натовских стран на финансовые рынки

    Медведев заявил о влиянии «дурацких заявлений» натовских стран на финансовые рынки

    Медведев заявил о влиянии «дурацких заявлений» натовских стран на финансовые рынки

      Ситуацию на рынках прокомментировал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он провел заседание комиссии по импортозамещению на Ленинградском металлическом заводе.

      Дмитрий Медведев: «Она (ситуация на финансовых рынках — ред.) требует пристального внимания со стороны правительства, со стороны тех, кто отвечает за состояние дел не только в производстве, но и в финансовой сфере. Тем более что неопределенностей на рынках добавляют всякие дурацкие милитаристские заявления, которые звучат из ряда натовских стран».

      Предприниматель Алексей Мордашов — ему принадлежит завод, на котором проходило совещание, — попросил у премьера госгарантий для пострадавшего в результате санкций бизнеса. Дмитрий Медведев отметил, что господдержка будет заключаться не в компенсациях их владельцам, а в сохранении производств.

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