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    Автобус с 40 детьми попал в ДТП в Подмосковье: видео с места. ДТП, Московская область, автобусы, дети и подростки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАвтобус с 40 детьми попал в ДТП в Подмосковье: видео с места

    Автобус с 40 детьми попал в ДТП в Подмосковье: видео с места

    3 комментария
    • Фото: vk.com
    Автобус с 40 детьми попал в ДТП в Подмосковье: видео с места

    Автобус с 40 детьми попал в ДТП в Подмосковье: видео с места

    Автобус с 40 детьми попал в ДТП в Подмосковье: видео с места
    • Фото: vk.com

      • Автобус с 40 детьми столкнулся с автомобилем ВАЗ-2109 на дороге А-107 в Подмосковье. В результате ДТП, возможно, есть пострадавшие.

      Как сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Московской области, «в автобусе, предположительно, находились порядка 40 детей, количество пострадавших уточняется». По информации ведомства, сотрудники полиции работают на месте ДТП.

      В свою очередь осведомленный источник сообщил «Интерфаксу», что, по предварительным данным, в результате ДТП пострадали более 15 детей. Также, по некоторым данным, погиб водитель легковушки.
      Автобус с 40 детьми попал в ДТП в Подмосковье: видео с места. ДТП, Московская область, автобусы, дети и подростки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
      Фото: Следственный комитет РФ


      Автобус с 40 детьми попал в ДТП в Подмосковье: видео с места. ДТП, Московская область, автобусы, дети и подростки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
      Фото: Следственный комитет РФ

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