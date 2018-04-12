Автобус с 40 детьми попал в ДТП в Подмосковье: видео с места

Автобус с 40 детьми столкнулся с автомобилем
ВАЗ-2109 на дороге А-107 в Подмосковье. В результате ДТП, возможно, есть пострадавшие.
Как сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Московской области, «в автобусе, предположительно, находились порядка 40 детей, количество пострадавших уточняется». По информации ведомства, сотрудники полиции работают на месте ДТП.
В свою очередь осведомленный источник сообщил «Интерфаксу», что, по предварительным данным, в результате ДТП пострадали более 15 детей. Также, по некоторым данным, погиб водитель легковушки.
В свою очередь осведомленный источник сообщил «Интерфаксу», что, по предварительным данным, в результате ДТП пострадали более 15 детей. Также, по некоторым данным, погиб водитель легковушки.
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