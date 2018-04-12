Избитую в новосибирской больнице девочку-младенца хотят удочерить две семьи

В Новосибирске сразу несколько семей выразили желание удочерить малышку, над которой издевалась медсестра в больнице. Ранее сообщалось, что сотрудница клиники несколько раз швырнула младенца на кровать. Эта шокирующая история потрясла многих, в том числе супругов Сергеевых.
Как сообщает корреспондент НТВ Дарья Масалова, супруги Сергеевы всегда мечтали о большой семье. Но так вышло, что родителями стали лишь недавно. Беременность протекала хорошо, и Эльвира с мужем снова задумались о пополнении.
Вот только врачи отговорили: мол, слишком велик риск осложнений. Тогда и встал вопрос: а что, если взять ребенка из приюта? Не так давно Эльвира узнала шокирующую историю попавшей под горячую руку медсестры девочки. Женщина несколько раз резко бросила младенца на кровать. Увиденное настолько потрясло, признается Эльвира, что забыть эту картину она не смогла.
Эльвира Сергеева: «Сначала просто комментировала, потом поняла, что у меня эта история просто из головы не выходит. Я поговорила с мужем, нет ли желания пристроить ее к нам в семью. Он сказал, что не против».
Тогда супруги начали действовать: выяснили адрес больницы, связались с медиками, попросили разрешение на встречу с девочкой. Главный врач и органы опеки дали добро.
На удочерение активно претендуют две семьи. Потенциальные родители собирают документы, с ними беседуют соцработники и психологи, биографию и условия проживания тщательно проверяют.
Подробнее — в материале программы.
Вот только врачи отговорили: мол, слишком велик риск осложнений. Тогда и встал вопрос: а что, если взять ребенка из приюта? Не так давно Эльвира узнала шокирующую историю попавшей под горячую руку медсестры девочки. Женщина несколько раз резко бросила младенца на кровать. Увиденное настолько потрясло, признается Эльвира, что забыть эту картину она не смогла.
Эльвира Сергеева: «Сначала просто комментировала, потом поняла, что у меня эта история просто из головы не выходит. Я поговорила с мужем, нет ли желания пристроить ее к нам в семью. Он сказал, что не против».
Тогда супруги начали действовать: выяснили адрес больницы, связались с медиками, попросили разрешение на встречу с девочкой. Главный врач и органы опеки дали добро.
На удочерение активно претендуют две семьи. Потенциальные родители собирают документы, с ними беседуют соцработники и психологи, биографию и условия проживания тщательно проверяют.
Подробнее — в материале программы.
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