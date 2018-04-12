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    В Якутии водитель джипа сбил пенсионерку и скрылся: видео. ДТП, пенсионеры, Якутия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Якутии водитель джипа сбил пенсионерку и скрылся: видео

    В Якутии водитель джипа сбил пенсионерку и скрылся: видео

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    В Якутии водитель джипа сбил пенсионерку и скрылся: видео

    В Якутии водитель джипа сбил пенсионерку и скрылся: видео

    В Якутии водитель джипа сбил пенсионерку и скрылся: видео

      Рассеянность водителя из Якутии едва не стоила жизни женщине-пешеходу. Выезжая с парковки, шофер сбил пенсионерку и поспешил скрыться.

      Как именно обстояло дело, в настоящее время выясняют полицейские. Им удалось найти нарушителя с помощью видеозаписи. Правоохранители разглядели госномер машины, а также изучили все обстоятельства.

      На кадрах видно, как иномарка сдает назад, под колесами оказывается женщина. Она падает и не может подняться. Водитель как ни в чем не бывало поворачивает направо и уезжает.

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