Возвращение в Египет: что изменилось в стране за время отсутствия авиасообщения с РФ

Сегодня в московский аэропорт Домодедово впервые за последние два с половиной года прибыл рейс из Каира. А перед этим, ночью, в столице Египта приземлился российский самолет. Прямой рейс из Москвы выполнил «Аэрофлот».
Россия прервала авиасообщение с Египтом осенью 2015 года, после крушения самолета «Когалымавиа» над Синайским полуостровом. После этого в египетских аэропортах при содействии российских специалистов усилили меры безопасности. На это ушло два года. Сообщается, что теперь рейсы между Москвой и Каиром снова будут регулярными. Корреспондент НТВ Екатерина Гусельникова отправилась в Египет и узнала, что изменилось на полюбившихся россиянам курортах.
До синайской трагедии надписи «Шарм-эш-Шейх» и «Хургада» не сходили с табло вылета всех московских аэропортов — несколько рейсов каждый день, стабильно заполненных. Каир же сегодня значится в расписании только Шереметьево и Домодедово, причем всего по три рейса в неделю.
Условие возвращения россиян в Египет — усиление системы безопасности аэропортов: переобучение сотрудников, новейшее оборудование. На днях в Каире высадился десант российских специалистов по авиабезопасности, которые будут там жить и помогать египетским коллегам.
Конечно, пустующими египетские пляжи сейчас не назовешь. Там и европейцы, и вездесущие китайцы. Но даже белорусы и украинцы не могут утолить арабскую жажду по русским туристам. Менеджер пятизвездочного отеля рассказал, что в 2016 году их спасло от закрытия только то, что гостиница входит в международную сеть. Но даже они были вынуждены снизить цены и закрыть ряд отельных корпусов. Более мелкие частники тогда банкротились один за другим.
Раньше на курортах Красного моря отдыхали до двух миллионов россиян в год. Ну и как заполнить такой провал другими туристами? Впрочем, наиболее преданные поклонники египетского отдыха туда по-прежнему летают — через Стамбул или Минск. Таких отчаянных в 2017 году набралось почти 100 тысяч.
О старте египетских продаж объявил лишь один российский туроператор. Остальные предпочли не заморачиваться. Ведь даже опытным аналитиком не надо быть, чтобы понять: спроса без чартеров не будет. Но пугает россиян не долгая дорога, а новые цены.
Подробности — в видеоматериале.
До синайской трагедии надписи «Шарм-эш-Шейх» и «Хургада» не сходили с табло вылета всех московских аэропортов — несколько рейсов каждый день, стабильно заполненных. Каир же сегодня значится в расписании только Шереметьево и Домодедово, причем всего по три рейса в неделю.
Условие возвращения россиян в Египет — усиление системы безопасности аэропортов: переобучение сотрудников, новейшее оборудование. На днях в Каире высадился десант российских специалистов по авиабезопасности, которые будут там жить и помогать египетским коллегам.
Конечно, пустующими египетские пляжи сейчас не назовешь. Там и европейцы, и вездесущие китайцы. Но даже белорусы и украинцы не могут утолить арабскую жажду по русским туристам. Менеджер пятизвездочного отеля рассказал, что в 2016 году их спасло от закрытия только то, что гостиница входит в международную сеть. Но даже они были вынуждены снизить цены и закрыть ряд отельных корпусов. Более мелкие частники тогда банкротились один за другим.
Раньше на курортах Красного моря отдыхали до двух миллионов россиян в год. Ну и как заполнить такой провал другими туристами? Впрочем, наиболее преданные поклонники египетского отдыха туда по-прежнему летают — через Стамбул или Минск. Таких отчаянных в 2017 году набралось почти 100 тысяч.
О старте египетских продаж объявил лишь один российский туроператор. Остальные предпочли не заморачиваться. Ведь даже опытным аналитиком не надо быть, чтобы понять: спроса без чартеров не будет. Но пугает россиян не долгая дорога, а новые цены.
Подробности — в видеоматериале.
Комментарии