Путин и Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Сирии

Президент РФ Владимир Путин обсудил развитие ситуации в Сирии в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры двух стран выразили обеспокоенность обострением ситуации в Сирии и высказались за активизацию процесса политического урегулирования.
Из сообщения Кремля: «Выражена обеспокоенность нынешним обострением ситуации в Сирии и вокруг нее на фоне раздуваемых спекуляций относительно якобы имевшего место использования химического оружия в городе Дума. Подчеркнута важность обеспечения необходимых условий для работы, направляющихся в Сирию инспекторов ОЗХО».
В Кремле также сообщили, что «обе стороны высказались за активизацию процесса сирийского политического урегулирования на основе резолюции 2254 СБ ООН и решений, принятых Конгрессом национального диалога в Сочи». Лидеры также договорились о продолжении двусторонних контактов по различным линиям.
Ранее представители вооруженной сирийской оппозиции в Восточной Гуте сообщили о возможном применении правительственными силами отравляющего газа в сирийском городе Дума против боевиков и мирного населения. В Дамаске отрицают обвинения в применении химоружия. В Москве заявили, что российские военные не обнаружили в Думе следов применения хлора.
Президент США Дональд Трамп предупредил в свою очередь, что Вашингтон готовится совершить ракетный удар по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в Восточной Гуте. Кроме того, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй просила всех министров вернуться в столицу для решения вопроса о том, следует ли стране принять участие в планируемом США ударе по Сирии.
Из сообщения Кремля: «Выражена обеспокоенность нынешним обострением ситуации в Сирии и вокруг нее на фоне раздуваемых спекуляций относительно якобы имевшего место использования химического оружия в городе Дума. Подчеркнута важность обеспечения необходимых условий для работы, направляющихся в Сирию инспекторов ОЗХО».
В Кремле также сообщили, что «обе стороны высказались за активизацию процесса сирийского политического урегулирования на основе резолюции 2254 СБ ООН и решений, принятых Конгрессом национального диалога в Сочи». Лидеры также договорились о продолжении двусторонних контактов по различным линиям.
Ранее представители вооруженной сирийской оппозиции в Восточной Гуте сообщили о возможном применении правительственными силами отравляющего газа в сирийском городе Дума против боевиков и мирного населения. В Дамаске отрицают обвинения в применении химоружия. В Москве заявили, что российские военные не обнаружили в Думе следов применения хлора.
Президент США Дональд Трамп предупредил в свою очередь, что Вашингтон готовится совершить ракетный удар по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в Восточной Гуте. Кроме того, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй просила всех министров вернуться в столицу для решения вопроса о том, следует ли стране принять участие в планируемом США ударе по Сирии.
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