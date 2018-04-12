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    Путин и Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Сирии

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    Путин и Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Сирии

    Путин и Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Сирии

    Президент РФ Владимир Путин обсудил развитие ситуации в Сирии в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

    Как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры двух стран выразили обеспокоенность обострением ситуации в Сирии и высказались за активизацию процесса политического урегулирования.

    Из сообщения Кремля: «Выражена обеспокоенность нынешним обострением ситуации в Сирии и вокруг нее на фоне раздуваемых спекуляций относительно якобы имевшего место использования химического оружия в городе Дума. Подчеркнута важность обеспечения необходимых условий для работы, направляющихся в Сирию инспекторов ОЗХО».

    В Кремле также сообщили, что «обе стороны высказались за активизацию процесса сирийского политического урегулирования на основе резолюции 2254 СБ ООН и решений, принятых Конгрессом национального диалога в Сочи». Лидеры также договорились о продолжении двусторонних контактов по различным линиям.

    Ранее представители вооруженной сирийской оппозиции в Восточной Гуте сообщили о возможном применении правительственными силами отравляющего газа в сирийском городе Дума против боевиков и мирного населения. В Дамаске отрицают обвинения в применении химоружия. В Москве заявили, что российские военные не обнаружили в Думе следов применения хлора.

    Президент США Дональд Трамп предупредил в свою очередь, что Вашингтон готовится совершить ракетный удар по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в Восточной Гуте. Кроме того, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй просила всех министров вернуться в столицу для решения вопроса о том, следует ли стране принять участие в планируемом США ударе по Сирии.

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