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    Путин и Собянин провели «стыковку» с МКС: видео. ВДНХ, космос, Москва, Путин, Собянин Сергей. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин и Собянин провели «стыковку» с МКС: видео

    Путин и Собянин провели «стыковку» с МКС: видео

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Дружинин
    Путин и Собянин провели «стыковку» с МКС: видео

    Путин и Собянин провели «стыковку» с МКС: видео

    Путин и Собянин провели «стыковку» с МКС: видео
    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Дружинин

      • Президент РФ Владимир Путин осмотрел экспозицию павильона «Космос» на ВДНХ.

      Внимание главы государства привлек симулятор летательного аппарата: Путин, а вслед за ним и сопровождавший его мэр Москвы Сергей Собянин забрались внутрь и осуществили «стыковку» с орбитальной станцией.

      Также Путину показали главный исторический экспонат музея: спускаемый аппарат «Восток-1», в котором свой полет вокруг Земли совершил первый космонавт в мире Юрий Гагарин, сообщает ТАСС.

      «На Луну? Полетим!»: Путин встретился с космонавтами на ВДНХ





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