Путин и Собянин провели «стыковку» с МКС: видео

Президент РФ Владимир Путин осмотрел экспозицию павильона «Космос» на ВДНХ.
Внимание главы государства привлек симулятор летательного аппарата: Путин, а вслед за ним и сопровождавший его мэр Москвы Сергей Собянин забрались внутрь и осуществили «стыковку» с орбитальной станцией.
Также Путину показали главный исторический экспонат музея: спускаемый аппарат «Восток-1», в котором свой полет вокруг Земли совершил первый космонавт в мире Юрий Гагарин, сообщает ТАСС.
«На Луну? Полетим!»: Путин встретился с космонавтами на ВДНХ
Также Путину показали главный исторический экспонат музея: спускаемый аппарат «Восток-1», в котором свой полет вокруг Земли совершил первый космонавт в мире Юрий Гагарин, сообщает ТАСС.
«На Луну? Полетим!»: Путин встретился с космонавтами на ВДНХ
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