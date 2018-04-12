«На Луну? Полетим!»: Путин встретился с космонавтами на ВДНХ

Президент РФ Владимир Путин посетил павильон «Космос» на ВДНХ, который открывается после длительной реконструкции.
Главу государства спросили, полетим ли на Луну.
Владимир Путин, президент РФ: «Да. Вы знаете, что программа рассчитана до 2030 года. Уже заканчивается работа над созданием корабля „Федерация“ и началась работа по сверхтяжелой ракете, которая должна быть использована для работы по Луне. Так что, здесь сомнений нет, будем активно работать, будем эту программу осуществлять».
Во время посещения павильона Путин в свою очередь спросил у космонавтов, хотят ли они на Луну. Все дружно ответили: «Очень!». Глава государства пошутил, что там и до Марса недалеко и добавил: «где-то здесь раньше готовили яблони для посадки на Марсе, саженцы продавали», сообщает «Интерфакс».
Ранее Путин сообщил о планах начать испытания российской сверхтяжелой ракеты в 2028 году.
Владимир Путин, президент РФ: «Да. Вы знаете, что программа рассчитана до 2030 года. Уже заканчивается работа над созданием корабля „Федерация“ и началась работа по сверхтяжелой ракете, которая должна быть использована для работы по Луне. Так что, здесь сомнений нет, будем активно работать, будем эту программу осуществлять».
Во время посещения павильона Путин в свою очередь спросил у космонавтов, хотят ли они на Луну. Все дружно ответили: «Очень!». Глава государства пошутил, что там и до Марса недалеко и добавил: «где-то здесь раньше готовили яблони для посадки на Марсе, саженцы продавали», сообщает «Интерфакс».
Ранее Путин сообщил о планах начать испытания российской сверхтяжелой ракеты в 2028 году.
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