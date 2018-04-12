Суд в Греции отказался экстрадировать россиянку Ефимову на Мальту

Суд в Греции отказал в выдаче на Мальту россиянки Марии Ефимовой, ставшей одним из наиболее важных источников информации для мальтийской журналистки Дафни Каруаны Гализии, убитой в октябре 2017 года.
Мария Ефимова была задержана 19 марта 2018 года в Греции по запросу Мальты, которая обвинила Ефимову в том, что она якобы передала документы, изобличающие в коррупции мальтийского премьер-министра журналистке Дафне Каруане Галиции, погибшей 16 октября 2017 года в результате взрыва автомобиля.
В ходе судебных слушаний Ефимова заявила, что опасается за свою жизнь в случае экстрадиции на Мальту и назвала обвинения против себя несостоятельными. Ее поддержала представитель греческой прокуратуры, отметив, что не видит причин для выдачи россиянки.
В свою очередь свидетель защиты, прибывший с Мальты, депутат Европарламента Дэвид Каса отметил, что на острове нет независимого правосудия — представителей Верховного суда, и руководство прокуратуры назначает премьер-министр страны.
В итоге греческая судья отказала в выдаче на Мальту россиянки. Как передает РИА Новости, Ефимова будет освобождена в течение 24 часов — столько времени требуется для оформления решения.
В ходе судебных слушаний Ефимова заявила, что опасается за свою жизнь в случае экстрадиции на Мальту и назвала обвинения против себя несостоятельными. Ее поддержала представитель греческой прокуратуры, отметив, что не видит причин для выдачи россиянки.
В свою очередь свидетель защиты, прибывший с Мальты, депутат Европарламента Дэвид Каса отметил, что на острове нет независимого правосудия — представителей Верховного суда, и руководство прокуратуры назначает премьер-министр страны.
В итоге греческая судья отказала в выдаче на Мальту россиянки. Как передает РИА Новости, Ефимова будет освобождена в течение 24 часов — столько времени требуется для оформления решения.
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