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    Грозившего взорвать самолет дебошира задержали после возвращения из Турции. авиация, дебоширы, Екатеринбург, хулиганство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГрозившего взорвать самолет дебошира задержали после возвращения из Турции

    Грозившего взорвать самолет дебошира задержали после возвращения из Турции

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    Грозившего взорвать самолет дебошира задержали после возвращения из Турции

    Грозившего взорвать самолет дебошира задержали после возвращения из Турции

    Грозившего взорвать самолет дебошира задержали после возвращения из Турции

      В Екатеринбурге сразу после возвращения из Турции задержали авиадебошира Сергея Азарова. В отношении туриста, устроившего драку на борту самолета, завели уголовное дело.

      Дебош в небе Азаров устроил в конце марта по пути в турецкую Анталью. По словам очевидцев, изрядно выпив, он устроил скандал. Пригрозил экипажу и пассажирам, что будет стрелять, а затем и вовсе заявил, что пронес бомбу. Ни оружия, ни взрывчатки у него не оказалось. Но попытки бортпроводников успокоить 60-летнего мужчину закончились дракой. Стюардам пришлось просить помощи у пассажиров. Лишь вчетвером удалось сдержать натиск дебошира.

      Пока Азаров наслаждался отпуском, сыщики выяснили, что один из бортпроводников в том полете получил телесные повреждения. Действия дебошира квалифицировали как хулиганство. В ближайшее время ему должны избрать меру пресечения.

      Сам он, судя по всему, инциденту особого значения не придал и очень удивился, узнав, что в срочном порядке нужно искать адвоката.

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