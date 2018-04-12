«Дело чести»: Сечин объяснил, почему пришел в суд по делу Улюкаева

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что пришел на заседание Мосгорсуда, где сегодня рассматривается апелляционная жалоба на приговор бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву, как только появилась возможность, так как хотел, чтобы его показания были учтены судом.
Игорь Сечин, глава «Роснефти»: «Я надеялся, что суд первой инстанции примет мои письменные показания, к сожалению, этого не произошло. Поэтому как только появилась возможность, я пришел в суд. Для меня это был принципиальный вопрос, потому что я хотел, чтобы мои показания были учтены судом. Я являюсь основным свидетелем, и для меня это было делом чести».
Сечин рассказал, что чувствовал свою ответственность и потому пришел в суд, сообщает ТАСС.
Игорь Сечин: «Я чувствовал свою ответственность, чтобы борьба с коррупцией в нашей стране получила дополнительный результат, и поэтому пришел в суд, как только у меня эта возможность появилась».
Сечин подтвердил свои показания о том, что экс-министр незаконно требовал вознаграждение.
Игорь Сечин: «В целом могу сказать, что я подтвердил в ходе заседания суда свою позицию о том, что Улюкаев требовал незаконное вознаграждение, сам обозначил его сумму, сам приехал за ним, и сам уехал. По сути, сегодня и защита, и сам Улюкаев уже не задавали вопросов про вино и про какие-то отвлекающие от сути дела моменты. Я думаю, что суд рассмотрит мои показания».
Сегодня Мосгорсуд рассматривает жалобу на приговор Алексею Улюкаеву. На заседание приехал Игорь Сечин, который является главным свидетелем. Попыток вызвать Сечина на допрос было множество. Но каждый раз находились обстоятельства, которые мешали ему прибыть.
Примечательно, что за несколько минут до появления свидетеля из зала попросили удалиться прессу. В здание Сечин попал не через главный вход. В коридорах его тоже журналисты не увидели. Хотя сотрудники Мосгорсуда подтвердили, что он действительно дал показания, сообщает корреспондент НТВ Антон Талпа, работающий у здания Мосгорсуда. По его словам, скорее всего, журналистам не удалось увидеть, как Сечин оказался в здании суда, потому что тот, по всей видимости, воспользовался подземной парковкой.
В декабре прошлого года Алексей Улюкаев получил 8 лет колонии строгого режима за получение взятки в 2 млн долларов от Сечина. Также экс-главе Минэкономразвития назначили штраф в 130 млн рублей.
Сечин рассказал, что чувствовал свою ответственность и потому пришел в суд, сообщает ТАСС.
Игорь Сечин: «Я чувствовал свою ответственность, чтобы борьба с коррупцией в нашей стране получила дополнительный результат, и поэтому пришел в суд, как только у меня эта возможность появилась».
Сечин подтвердил свои показания о том, что экс-министр незаконно требовал вознаграждение.
Игорь Сечин: «В целом могу сказать, что я подтвердил в ходе заседания суда свою позицию о том, что Улюкаев требовал незаконное вознаграждение, сам обозначил его сумму, сам приехал за ним, и сам уехал. По сути, сегодня и защита, и сам Улюкаев уже не задавали вопросов про вино и про какие-то отвлекающие от сути дела моменты. Я думаю, что суд рассмотрит мои показания».
Сегодня Мосгорсуд рассматривает жалобу на приговор Алексею Улюкаеву. На заседание приехал Игорь Сечин, который является главным свидетелем. Попыток вызвать Сечина на допрос было множество. Но каждый раз находились обстоятельства, которые мешали ему прибыть.
Примечательно, что за несколько минут до появления свидетеля из зала попросили удалиться прессу. В здание Сечин попал не через главный вход. В коридорах его тоже журналисты не увидели. Хотя сотрудники Мосгорсуда подтвердили, что он действительно дал показания, сообщает корреспондент НТВ Антон Талпа, работающий у здания Мосгорсуда. По его словам, скорее всего, журналистам не удалось увидеть, как Сечин оказался в здании суда, потому что тот, по всей видимости, воспользовался подземной парковкой.
В декабре прошлого года Алексей Улюкаев получил 8 лет колонии строгого режима за получение взятки в 2 млн долларов от Сечина. Также экс-главе Минэкономразвития назначили штраф в 130 млн рублей.
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