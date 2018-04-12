В саранском зоопарке приютят вывезенных контрабандой из Вьетнама макак

Макакам из Вьетнама, которых таможенники изъяли у контрабандистки, нашли новый дом. Экзотических животных согласились принять в зоопарке Саранска. Для жизни в дикой среде обезьяны не приспособлены. Когда приматов обнаружили в багаже, они были сильно истощены и больны. Был риск, что макаки не выживут, но ветеринарам удалось их выходить.

97 Вьетнам

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В подмосковный Центр передержки обезьян доставили прямо из аэропорта Домодедово — истощенными, простывшими, едва живыми. Спасти удалось не всех. Но те, кого ветеринары все же выходили, сейчас находятся в прекрасной форме и весьма игривом настроении.



Макак сотрудники таможни обнаружили в багаже уроженки Узбекистана. Та прилетела из Вьетнама. Коробки были запечатаны наспех, а в них — небольшие отверстия. Внутри были тесные контейнеры-перевозки. Маленькие приматы замерзли настолько, что согревались обнявшись. Но большинство уже были без сознания от нехватки воздуха и обезвоживания.



Контрабандистку задержали, сейчас она под подпиской о невыезде. А лохматый багаж отправился на курс реабилитации. Нескольких обезьян с радостью согласились принять в саранском зоопарке.