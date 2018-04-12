Состояние избитого старшеклассниками школьника из Челябинска резко ухудшилось

Состояние 13-летнего школьника, которого избили старшеклассники в Челябинске, ухудшилось. Об этом сообщили родители. Врачи подозревают у него черепно-мозговую травму.

Избитый старшеклассниками мальчик просил родителей не оставлять его в больнице. Нигде, кроме дома, Никита сейчас не чувствует себя в безопасности. За ним ухаживает мама, у которой есть еще и двухлетний ребенок. После нападения 13-летний сын почти не встает с постели, жалуется на сильные боли, говорит, что видеть и слышать стал гораздо хуже. Ведь удары разъяренные подростки, по его словам, наносили в основном по голове.



В тот роковой день Никиту после уроков подкараулила компания старшеклассников, которые были настроены любым способом выяснить, кто в школе распускает о них слухи. Впрочем, ничего объяснить мальчику так и не дали. Родные пострадавшего мальчика говорят, что большинство из этих подростков ходят на занятия по борьбе. Никита спортом не занимается, поэтому даже не пытался ответить. После первых ударов ему вроде как дали отдышаться. Но в тот момент началась уже какая-то психологическая атака.



Когда мальчика окружили обидчики, кто-то из прохожих даже крикнул, что позвонит в полицию. Но старшеклассников это нисколько не испугало. О том, что Никита попал в беду, родителям по телефону сообщила классная руководительница.



Родители мальчика написали заявление о побоях. Следователи начали проверку. Уже ясно, что вычислить обидчиков не составит труда: видео, которое они записали и выложили в Сеть, обернулось против них. Большинство лиц на видео узнать несложно.