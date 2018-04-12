Павильон «Космос» на ВДНХ после реставрации превратился в крупный музейный центр

В Москве после реставрации открылся исторический павильон «Космос» на ВДНХ. Теперь это крупнейший в стране космический музей, называется он центр «Космонавтика и авиация». В нем собраны уникальные экспонаты, например, спускаемый аппарат
«Восток-1», на котором приземлился Юрий Гагарин. Новый центр посетил сегодня Владимир Путин. Президент осмотрел экспонаты, связанные с освоением космического пространства.
Как сообщает корреспондент НТВ Роман Соболь, Владимир Путин осмотрел капсулу, в которой Юрий Гагарин вернулся на землю, это оригинальная капсула. Вообще, в павильоне много оригинальных предметов или их точных копий, например, станция «Мир», в нее можно зайти внутрь и убедиться, в каких трудных и стесненных условиях работают космонавты на орбите.
Рядом со станцией расположились мастерские, где работают современные Кулибины, точнее, школьники и молодые студенты из клуба «Кулибин», которые хотят стать космическими инженерами. Они говорят, что профессии юристов и экономистов их особо не прельщают.
Андрей, слушатель технопарка: «С детства мечтал стать инженером. В технопарке я смогу очень многому научиться. Физика становится модной, а экономика и социальные науки уходят на второй план. Вижу себя авиационным инженером или ракетотехником».
Президент пообщался с ветеранами космических программ, говорили о перспективах.
Владимир Путин, президент РФ: «Мы не собираемся ничего здесь ломать, выходить из этих программ, мы намерены закончить. У нас там ведь партнеры и по Луне, и потом по изучению Марса, там Соединенные Штаты, Канада, Япония, Евросоюз».
После того как президент осмотрел выставку, ее открыли для широкой публики.
Путин и Собянин провели «стыковку» с МКС: видео
Рядом со станцией расположились мастерские, где работают современные Кулибины, точнее, школьники и молодые студенты из клуба «Кулибин», которые хотят стать космическими инженерами. Они говорят, что профессии юристов и экономистов их особо не прельщают.
Андрей, слушатель технопарка: «С детства мечтал стать инженером. В технопарке я смогу очень многому научиться. Физика становится модной, а экономика и социальные науки уходят на второй план. Вижу себя авиационным инженером или ракетотехником».
Президент пообщался с ветеранами космических программ, говорили о перспективах.
Владимир Путин, президент РФ: «Мы не собираемся ничего здесь ломать, выходить из этих программ, мы намерены закончить. У нас там ведь партнеры и по Луне, и потом по изучению Марса, там Соединенные Штаты, Канада, Япония, Евросоюз».
После того как президент осмотрел выставку, ее открыли для широкой публики.
Путин и Собянин провели «стыковку» с МКС: видео
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