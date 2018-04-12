Ангольский Сталинград: в Москве вспоминают события 30-летней давности

В Москве вспоминают события 30-летней давности. Ангольский Сталинград — так ветераны называют переломную битву во времена гражданской войны в Анголе. За социалистическое правительство в Африке тогда сражались кубинские войска и советские военные советники.

В Москве на конференции, посвященной 30-летию сражения за Куито-Куанавале, собрались ветераны той войны. Советские военные специалисты вспоминают своих боевых товарищей, погибших у берегов далекой ангольской реки Куито на войне, о которой до недавнего времени мало что было известно.



Советские военные специалисты появились в Анголе после того, как в 1975 году рухнула последняя колониальная система. Португальская армия ушла из страны, а новое ангольское правительство решило строить социализм. Самым главным внутренним врагом молодой республики стала оппозиционная группировка УНИТА. Началась долгая, кровопролитная гражданская война. Внешний враг был еще более грозным — регулярные войска ЮАР периодически вторгались в Анголу с юга, с территории Намибии. Для стабилизации обстановки Фидель Кастро прислал 40-тысячный военный контингент, а Москва направила в ангольскую армию тысячи военных советников.



В августе 1988 года несколько ангольских бригад ушли в наступление на Мавингу. Но когда УНИТА была почти разбита, ей на помощь пришли регулярные войска ЮАР. Несколько месяцев шли тяжелые оборонительные бои. С обеих сторон в операции участвовали несколько сотен различных бронемашин и танков.



Последний штурм войска ЮАР предприняли 23 марта 1988 года. Тогда защитники Куито выстояли. Уничтожили три тяжелых танка и еще один захватили. В память о победе в ангольской саванне зажгли Вечный огонь.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Алексея Поборцева.