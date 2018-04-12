Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
12 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
    •  

    Фильм Серебренникова «Лето» вошел в программу Каннского фестиваля

    комментировать
    • Кадр из фильма «Лето», реж. Кирилл Серебренников, 2018
    Фильм Серебренникова «Лето» вошел в программу Каннского фестиваля

    Фильм Серебренникова «Лето» вошел в программу Каннского фестиваля

    Фильм Серебренникова «Лето» вошел в программу Каннского фестиваля
  • Кадр из фильма «Лето», реж. Кирилл Серебренников, 2018

    • Новый фильм режиссера Кирилла Серебренникова «Лето» вошел в конкурсную программу 71-го Каннского кинофестиваля.

    О том, что лента о жизни Виктора Цоя и ленинградском рок-подполье 1980-х годов, поборется за призы в Каннах, рассказал на пресс-конференции в Париже директор смотра Тьерри Фремо.

    Как уточняет ТАСС, Серебренников лично получит приглашение представить в Каннах свою новую картину.

    Жюри фестиваля в этом году возглавит известная австралийская актриса, обладательница многочисленных международных кинопремий, в том числе лауреат двух премий «Оскар», Кейт Бланшетт. Смотр будет проходит на Лазурном Берегу Франции с 8 по 19 мая.

    смотретьПутину передали письмо в защиту Серебренникова
    Путину передали письмо в защиту Серебренникова
    Кирилл Серебренников с августа прошлого года находится под домашним арестом по обвинению в хищении бюджетных средств при реализации проекта «Платформа». Сотрудники правоохранительных органов задержали его в Петербурге прямо во время съемочного процесса «Лета» и доставили на автомобиле в Москву.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru