Фильм Серебренникова «Лето» вошел в программу Каннского фестиваля

Новый фильм режиссера Кирилла Серебренникова «Лето» вошел в конкурсную программу
71-го Каннского кинофестиваля.
О том, что лента о жизни Виктора Цоя и ленинградском рок-подполье 1980-х годов, поборется за призы в Каннах, рассказал на пресс-конференции в Париже директор смотра Тьерри Фремо.
Как уточняет ТАСС, Серебренников лично получит приглашение представить в Каннах свою новую картину.
Жюри фестиваля в этом году возглавит известная австралийская актриса, обладательница многочисленных международных кинопремий, в том числе лауреат двух премий «Оскар», Кейт Бланшетт. Смотр будет проходит на Лазурном Берегу Франции с 8 по 19 мая.
Кирилл Серебренников с августа прошлого года находится под домашним арестом по обвинению в хищении бюджетных средств при реализации проекта «Платформа». Сотрудники правоохранительных органов задержали его в Петербурге прямо во время съемочного процесса «Лета» и доставили на автомобиле в Москву.
Как уточняет ТАСС, Серебренников лично получит приглашение представить в Каннах свою новую картину.
Жюри фестиваля в этом году возглавит известная австралийская актриса, обладательница многочисленных международных кинопремий, в том числе лауреат двух премий «Оскар», Кейт Бланшетт. Смотр будет проходит на Лазурном Берегу Франции с 8 по 19 мая.
Кирилл Серебренников с августа прошлого года находится под домашним арестом по обвинению в хищении бюджетных средств при реализации проекта «Платформа». Сотрудники правоохранительных органов задержали его в Петербурге прямо во время съемочного процесса «Лета» и доставили на автомобиле в Москву.
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