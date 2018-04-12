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12 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Мужчина погиб под колесами поезда в московском метро

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    Мужчина погиб под колесами поезда в московском метро

    Мужчина погиб под колесами поезда в московском метро

    Москвич погиб, упав под поезд на станции метро «Первомайская» в столице.

    Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД РФ на Московском метрополитене, 35-летний мужчина упал на пути и попал под прибывающий поезд. Для извлечения тела с путей в 11:49 было снято напряжение.

    Из сообщения МВД: «В 12:00 тело мужчины извлекли с путей и подали напряжение. Сотрудниками УВД на Московском метрополитене был незамедлительно вызван наряд скорой медицинской помощи, который установил смерть мужчины с предварительным диагнозом „Поездная травма несовместимая с жизнью“».

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