Мужчина погиб под колесами поезда в московском метро

Москвич погиб, упав под поезд на станции метро «Первомайская» в столице.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД РФ на Московском метрополитене, 35-летний мужчина упал на пути и попал под прибывающий поезд. Для извлечения тела с путей в 11:49 было снято напряжение.
Из сообщения МВД: «В 12:00 тело мужчины извлекли с путей и подали напряжение. Сотрудниками УВД на Московском метрополитене был незамедлительно вызван наряд скорой медицинской помощи, который установил смерть мужчины с предварительным диагнозом „Поездная травма несовместимая с жизнью“».
Из сообщения МВД: «В 12:00 тело мужчины извлекли с путей и подали напряжение. Сотрудниками УВД на Московском метрополитене был незамедлительно вызван наряд скорой медицинской помощи, который установил смерть мужчины с предварительным диагнозом „Поездная травма несовместимая с жизнью“».
Комментарии