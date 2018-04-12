Сечин больше часа давал показания по делу Улюкаева

Глава «Роснефти» Игорь Сечин завершил давать показания по делу бывшего министра Алексея Улюкаева.
Допрос в Мосгорсуде длился более часа и проходил в закрытом режиме, сообщает «Интерфакс». Сечин вошел в зал суда и покинул его незаметно для СМИ.
В Мосгорсуде, напомним, сегодня рассматривает жалобу на приговор Улюкаеву. В декабре прошлого года он получил 8 лет колонии строгого режима за получение взятки в 2 млн долларов от Сечина.
Также экс-главе Минэкономразвития назначили штраф в 130 млн рублей. Кроме того, ему запретили занимать должности на государственной службе в течение 8 лет после отбытия наказания. Главу «Роснефти» на процесс по делу Улюкаева по настоянию защиты и обвинения вызывали четыре раза.
В Мосгорсуде, напомним, сегодня рассматривает жалобу на приговор Улюкаеву. В декабре прошлого года он получил 8 лет колонии строгого режима за получение взятки в 2 млн долларов от Сечина.
Также экс-главе Минэкономразвития назначили штраф в 130 млн рублей. Кроме того, ему запретили занимать должности на государственной службе в течение 8 лет после отбытия наказания. Главу «Роснефти» на процесс по делу Улюкаева по настоянию защиты и обвинения вызывали четыре раза.
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