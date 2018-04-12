Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
12 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
    •  

    Сечин больше часа давал показания по делу Улюкаева

    комментировать
    • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Гунеев
    Сечин больше часа давал показания по делу Улюкаева

    Сечин больше часа давал показания по делу Улюкаева

    Сечин больше часа давал показания по делу Улюкаева
  • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Гунеев

    • Глава «Роснефти» Игорь Сечин завершил давать показания по делу бывшего министра Алексея Улюкаева.

    Допрос в Мосгорсуде длился более часа и проходил в закрытом режиме, сообщает «Интерфакс». Сечин вошел в зал суда и покинул его незаметно для СМИ.

    В Мосгорсуде, напомним, сегодня рассматривает жалобу на приговор Улюкаеву. В декабре прошлого года он получил 8 лет колонии строгого режима за получение взятки в 2 млн долларов от Сечина.

    смотретьПриговор Улюкаеву: что позволило экс-министру избежать максимального наказания
    Приговор Улюкаеву: что позволило экс-министру избежать максимального наказания
    Также экс-главе Минэкономразвития назначили штраф в 130 млн рублей. Кроме того, ему запретили занимать должности на государственной службе в течение 8 лет после отбытия наказания. Главу «Роснефти» на процесс по делу Улюкаева по настоянию защиты и обвинения вызывали четыре раза.

    Новости по теме

    Дело Улюкаева

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru