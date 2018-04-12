Кремль призвал избегать деструктивных шагов в Сирии

Москва призывает избегать шагов, способных привести к росту напряженности в Сирии, заявил
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что любая эскалация окажет крайне деструктивное влияние на весь процесс сирийского урегулирования.
Дмитрий Песков: «Мы считаем крайне необходимым избегать каких-либо шагов, способных привести к росту напряженности в Сирии. Мы считаем, что это имело бы чрезвычайно деструктивное влияние на весь процесс сирийского урегулирования».
Накануне Дональд Трамп заявил, что России нужно готовиться сбивать «хорошие, новые и умные» ракеты, выпущенные по Сирии. Владимир Путин в связи с этим выразил надежду на то, что здравый смысл все же возобладает.
Впоследствии в Белом доме заявили, что Трамп еще не принял решение о возможном нанесении удара по Сирии, а также посоветовали России «определиться, является ли она врагом США».
По данным СМИ, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приказала направить подлодки на расстояние ракетного удара по Сирии. Незадолго до этого британский премьер заявила, что ее страна может присоединиться к военным действиям против правительственных сил Сирии даже без одобрения парламента.
Дмитрий Песков: «Мы считаем крайне необходимым избегать каких-либо шагов, способных привести к росту напряженности в Сирии. Мы считаем, что это имело бы чрезвычайно деструктивное влияние на весь процесс сирийского урегулирования».
Накануне Дональд Трамп заявил, что России нужно готовиться сбивать «хорошие, новые и умные» ракеты, выпущенные по Сирии. Владимир Путин в связи с этим выразил надежду на то, что здравый смысл все же возобладает.
Впоследствии в Белом доме заявили, что Трамп еще не принял решение о возможном нанесении удара по Сирии, а также посоветовали России «определиться, является ли она врагом США».
По данным СМИ, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приказала направить подлодки на расстояние ракетного удара по Сирии. Незадолго до этого британский премьер заявила, что ее страна может присоединиться к военным действиям против правительственных сил Сирии даже без одобрения парламента.
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