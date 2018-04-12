«Мы тоже не мягкие»: в Софведе ответили на слова Помпео о политике в отношении РФ

В Совфеде считают, что не стоит относиться очень серьезно к воинствующим заявлениям кандидата на пост госсекретаря США Майка Помпео, который намерен объявить о завершении мягкой политики в отношении РФ.
По словам сенатора Владимира Джабарова, Помпео «хочет понравиться конгрессу».
Владимир Джабаров, первый замглавы международного комитета Совфеда: «Майку Помпео очень хочется понравиться конгрессу. Вспомните, какие громкие заявления в свое время делал предыдущий госсекретарь США Рекс Тиллерсон при утверждении в парламенте. Я бы очень серьезно их не воспринимал».
Говоря о возможном «завершении мягкой политики» США в отношении России, Джабаров отметил: «Пусть попробуют, мы тоже не мягкие», сообщает РИА Новости.
Комитет сената США по иностранным делам в четверг намерен заслушать Помпео. В распространенных Белым домом выдержках из текста будущего выступления кандидата на пост главы Госдепартамента отмечается, что мягкая политика США в отношении России «завершилась».
Владимир Джабаров, первый замглавы международного комитета Совфеда: «Майку Помпео очень хочется понравиться конгрессу. Вспомните, какие громкие заявления в свое время делал предыдущий госсекретарь США Рекс Тиллерсон при утверждении в парламенте. Я бы очень серьезно их не воспринимал».
Говоря о возможном «завершении мягкой политики» США в отношении России, Джабаров отметил: «Пусть попробуют, мы тоже не мягкие», сообщает РИА Новости.
Комитет сената США по иностранным делам в четверг намерен заслушать Помпео. В распространенных Белым домом выдержках из текста будущего выступления кандидата на пост главы Госдепартамента отмечается, что мягкая политика США в отношении России «завершилась».
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