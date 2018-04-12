Якунин раскрыл причину неприязни Меркель к русским

Канцлер Германии Ангела Меркель испытывает «неприязнь к русским». Причины этого связаны с ее детством, рассказал бывший руководитель РЖД Владимир Якунин в своей книге Treacherous Path («Коварная колея»), вышедшей на английском языке 12 апреля.
Якунин напомнил, что Меркель родилась в Восточной Германии и хорошо владеет русским языком, однако на встречах с россиянами она всегда общается через переводчика. Экс-глава РЖД предположил, что такое поведение может быть связано с «некой фобией». В ходе разговора с Меркель он нашел подтверждение своим предположениям, сообщает РИА Новости.
Владимир Якунин: «Она приветствовала меня у дверей приемной и сразу заговорила со мной по-русски. Она сказала: „Господин Якунин, вы правы, я действительно боюсь говорить на русском. Когда я была маленькой, советский солдат украл у меня велосипед, и с тех пор я испытываю чувство, которое, я полагаю, можно назвать неприязнью по отношению к русским“».
Якунин выразил готовность скупить все велосипеды в ближайшем магазине, чтобы вылечить раны Меркель. Однако это, по его мнению, вряд ли сможет ей помочь.
Владимир Якунин: «Она приветствовала меня у дверей приемной и сразу заговорила со мной по-русски. Она сказала: „Господин Якунин, вы правы, я действительно боюсь говорить на русском. Когда я была маленькой, советский солдат украл у меня велосипед, и с тех пор я испытываю чувство, которое, я полагаю, можно назвать неприязнью по отношению к русским“».
Якунин выразил готовность скупить все велосипеды в ближайшем магазине, чтобы вылечить раны Меркель. Однако это, по его мнению, вряд ли сможет ей помочь.
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