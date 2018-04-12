Первый египетский самолет вылетел в Россию после перерыва в 2,5 года

Первый после перерыва в 2,5 года прямой рейс египетской авиакомпании EgyptAir MS729 вылетел утром в четверг в Москву из Каира. Как сообщается на сайте каирского аэропорта, на борту находятся более 100 пассажиров.
Как передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, EgyptAir выбрала для своего первого рейса в российскую столицу борт, который будет использовать летом сборная Египта по футболу для полета в Россию на чемпионат мира по футболу. Авиакомпания также предоставила своим пассажирам скидки от 35% до 50% на билеты.
Ожидается, что самолет прибудет в московский аэропорт Домодедово в 14:50 мск, а затем сегодня же вернется в египетскую столицу к 19:00. Накануне старт авиасообщению между Москвой и Каиром дала авиакомпания «Аэрофлот». Рейсом из Шереметьево в Египет прибыли более 100 первых пассажиров. В Каире их встретили цветами.
Согласно договоренности между российской и египетской сторонами, рейсы в Москву вылетают из второго терминала Каирского международного аэропорта. В нем для московских рейсов оборудован специальный выход. Меры безопасности при подготовке к полетам будут контролировать в том числе сотрудники российской компании по обеспечению безопасности на авиатранспорте. «Аэрофлот» будет осуществлять три рейса в неделю: по понедельникам, средам и субботам. Египетские авиалинии будут летать в Москву в воскресенье, вторник и четверг.
Второй терминал Каирского международного аэропорта считается самым современным. Он был открыт в 2017 году и, по заверениям египетских властей, оснащен самой современной техникой, в том числе касающейся безопасности авиаперевозок.
Прямое авиасообщение между двумя странами было прервано осенью 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании «Когалымавиа». Лайнер летел из Шарм-эш-Шейха в Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семеро членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом. Расследование катастрофы продолжается. Решению о возобновлении прямых перелетов между Россией и Египтом предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в египетских аэропортах.
Ожидается, что самолет прибудет в московский аэропорт Домодедово в 14:50 мск, а затем сегодня же вернется в египетскую столицу к 19:00. Накануне старт авиасообщению между Москвой и Каиром дала авиакомпания «Аэрофлот». Рейсом из Шереметьево в Египет прибыли более 100 первых пассажиров. В Каире их встретили цветами.
Согласно договоренности между российской и египетской сторонами, рейсы в Москву вылетают из второго терминала Каирского международного аэропорта. В нем для московских рейсов оборудован специальный выход. Меры безопасности при подготовке к полетам будут контролировать в том числе сотрудники российской компании по обеспечению безопасности на авиатранспорте. «Аэрофлот» будет осуществлять три рейса в неделю: по понедельникам, средам и субботам. Египетские авиалинии будут летать в Москву в воскресенье, вторник и четверг.
Второй терминал Каирского международного аэропорта считается самым современным. Он был открыт в 2017 году и, по заверениям египетских властей, оснащен самой современной техникой, в том числе касающейся безопасности авиаперевозок.
Прямое авиасообщение между двумя странами было прервано осенью 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании «Когалымавиа». Лайнер летел из Шарм-эш-Шейха в Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семеро членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом. Расследование катастрофы продолжается. Решению о возобновлении прямых перелетов между Россией и Египтом предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в египетских аэропортах.
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