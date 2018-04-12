Госдума приняла закон о штрафах за «паразитический маркетинг» в период ЧМ-2018

Госдума приняла в окончательном чтении закон, ужесточающий наказания за недобросовестную конкуренцию в период проведения в России чемпионата мира по футболу.

К недобросовестной конкуренции относятся нарушения прав на товарные знаки Международной федерации футбола и случаи так называемого паразитического маркетинга, то есть использования ассоциативных связей с FIFA и проводимыми ею мероприятиями.



Принятый закон исключает недобросовестную конкуренцию из числа нарушений антимонопольного законодательства. Это позволит возбуждать административное производство в отношении нарушителя даже при условии выполнения им предписаний ФАС. Соответствующий порядок будет применяться до 15 августа 2018 года.



Как следует из пояснительной записки, ужесточить наказание за нарушение прав FIFA попросила сама федерация на основе опыта Кубка конфедераций — 2017. В период проведения турнира было зафиксировано 58 подобных нарушений и возбуждено 37 административных дел.



Действия по «паразитическому маркетингу» наносят серьезный ущерб FIFA как правообладателю «и не должны влечь за собой исключительно предупредительные меры для нарушителей», отмечается в сопроводительных материалах к закону.