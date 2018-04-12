Экипаж МКС поздравил мир с Днем космонавтики

Мир отмечет День космонавтики — 57 лет назад человек покорил космос. 12 апреля 1961 года на орбиту Земли отправился Юрий Гагарин.
С Днем космонавтики жителей Земли поздравили члены экипажа Международной космической станции Антон Шкаплеров и Олег Артемьев.
Олег Артемьев: «Дорогие друзья, коллеги, уважаемые ветераны, поздравляем вас с Днем космонавтики! Для нас особенная честь отмечать этот день в космосе на борту Международной космической станции. Кстати, МКС в этом году исполняется 20 лет. Со дня запуска первого модуля станция превратилась в самый масштабный международный проект современности. Сотни космонавтов, астронавтов и космических путешественников смогли посетить этот космический дом».
Антон Шкаплеров: «Мы уверены, что совсем скоро человечество выйдет за пределы околоземной орбиты, и мы полетим дальше. Мы создадим обитаемую станцию на поверхности Луны и ступим на Марс».
С Днем космонавтики сегодня поздравят тех, кто в будущем сможет работать на этих объектах. В школах России и других стран мира пройдут «Гагаринские уроки». О внеземном пространстве ребятам расскажут космонавты, ветераны и разработчики космических систем. А в Интернете запустят флешмоб «Улыбка Гагарина». Любой желающий, улыбаясь, сможет сфотографироваться с портретами космонавтов, и разместить фото в Сети.
Олег Артемьев: «Дорогие друзья, коллеги, уважаемые ветераны, поздравляем вас с Днем космонавтики! Для нас особенная честь отмечать этот день в космосе на борту Международной космической станции. Кстати, МКС в этом году исполняется 20 лет. Со дня запуска первого модуля станция превратилась в самый масштабный международный проект современности. Сотни космонавтов, астронавтов и космических путешественников смогли посетить этот космический дом».
Антон Шкаплеров: «Мы уверены, что совсем скоро человечество выйдет за пределы околоземной орбиты, и мы полетим дальше. Мы создадим обитаемую станцию на поверхности Луны и ступим на Марс».
С Днем космонавтики сегодня поздравят тех, кто в будущем сможет работать на этих объектах. В школах России и других стран мира пройдут «Гагаринские уроки». О внеземном пространстве ребятам расскажут космонавты, ветераны и разработчики космических систем. А в Интернете запустят флешмоб «Улыбка Гагарина». Любой желающий, улыбаясь, сможет сфотографироваться с портретами космонавтов, и разместить фото в Сети.
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