ЧМ-2018: как российские таксисты готовятся встречать иностранных гостей

К чемпионату мира по футболу, который стартует всего через два месяца, готовятся не только спортсмены, но и службы такси. Им предстоит пройти строгий отбор и получить аккредитацию. Условия — как на конкурсе красоты. Возраст машин — не старше пяти лет, отсутствие вредных привычек в виде штрафов и, конечно, полный «боевой раскрас». Но и призовые серьезные. Аккредитованные такси смогут подвозить болельщиков практически ко входу на стадионы, другие же машины даже не пустят в туристическую зону.

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Одиннадцать городов принимают турнир, и в каждом вводится особый транспортный режим. Причем действовать он начнет заранее. Часть центральных улиц перекроют, сделают пешеходными. К стадионам добраться можно будет на такси. Но это будут только машины транспортных компаний, прошедших специальную аккредитацию.



Обязательные требования: машины не старше пяти лет, с кондиционером и навигацией, водители — со стажем, диспетчеры — говорящие по-английски. Аккредитация бесплатная и добровольная. Но проходят ее только те компании, у которых уже есть лицензии на перевозку пассажиров, официальные таксопарки. Никаких «дорогу покажите» быть не может. Частников или бомбил просто не пустят в закрытые зоны.



Евгений Лузанов, директор таксопарка: «Мы каждый день осматриваем машины, проводим технический осмотр автомобилей, мы каждый день осматриваем водителей на предмет алкогольного, наркотического опьянения».



На новеньком стадионе «Ростов-Арена» пройдут пять матчей чемпионата мира. Приедет сборная Бразилии, и, очевидно, гостей будет много.



Юрий — не футбольный болельщик. Но, как и каждый таксист, немного психолог. Знает, как найти общий язык с любым пассажиром. Уверен, что найдет его и с разгоряченными футбольными фанатами. Сегодня у Юрия первое занятие по английскому. Он, кстати, уже знает четыре языка. От водителей такси не требуют знать английский, но он им понадобится. Первыми, после пограничников, иностранных гостей встречают таксисты.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Святослава Гордина.