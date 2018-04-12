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12 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Доллар и евро немного подросли на открытии торгов

    2 комментария
    • Фото: РИА Новости © 2018, Екатерина Чеснокова
    Доллар и евро немного подросли на открытии торгов

    Доллар и евро немного подросли на открытии торгов

    Доллар и евро немного подросли на открытии торгов
  • Фото: РИА Новости © 2018, Екатерина Чеснокова

    • Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 31 копейку и составил 62,9 руб.

    Курс евро увеличился на 36 копеек и достиг отметки в 77,82 руб.

    Как сообщает РИА Новости, российский рынок акций открылся в четверг ростом основных индексов.

    Накануне доллар впервые с ноября 2016 года взлетел к 65 рублям, евро метнулся к отметке 80.

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    На колебания курса рубля влияют американские санкции. Помимо этого, на валюту также давит возможная эскалация ближневосточного конфликта. Трейдеры ждут американского ракетного удара по Сирии, которым грозил глава Белого дома Дональд Трамп.

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