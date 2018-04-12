Доллар и евро немного подросли на открытии торгов

Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 31 копейку и составил 62,9 руб.
Курс евро увеличился на 36 копеек и достиг отметки в 77,82 руб.
Как сообщает РИА Новости, российский рынок акций открылся в четверг ростом основных индексов.
Накануне доллар впервые с ноября 2016 года взлетел к 65 рублям, евро метнулся к отметке 80.
На колебания курса рубля влияют американские санкции. Помимо этого, на валюту также давит возможная эскалация ближневосточного конфликта. Трейдеры ждут американского ракетного удара по Сирии, которым грозил глава Белого дома Дональд Трамп.
Как сообщает РИА Новости, российский рынок акций открылся в четверг ростом основных индексов.
Накануне доллар впервые с ноября 2016 года взлетел к 65 рублям, евро метнулся к отметке 80.
На колебания курса рубля влияют американские санкции. Помимо этого, на валюту также давит возможная эскалация ближневосточного конфликта. Трейдеры ждут американского ракетного удара по Сирии, которым грозил глава Белого дома Дональд Трамп.
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