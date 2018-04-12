Тысячи детей-сирот годами ждут от государства положенных по закону квартир

Поправки к закону о жилье для детей-сирот сегодня обсудят в Госдуме в первом чтении. Депутаты предлагают ввести единый порядок учета выпускников детских домов, кому по закону причитаются квадратные метры. Сейчас закон настолько несовершенен, что десятки тысяч сирот, достигнув совершеннолетия, по несколько лет ждут своей очереди на квартиру.

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По словам самих детдомовцев, проблемы не только в крыше над головой. Вышедших из-под опеки детей встречает другая реальность, где нужно самому готовить, стирать, убирать. К такому приютская жизнь их не готовила.



Антон Рубин, директор волонтерской организации «Домик детства»: «Готовим суп, попросили девочку нарвать нам укроп. И она пошла вроде как рвать укроп. Прибегают пацаны и говорят, что она там морковку стрижет».



В самарском доме взросления бывшие сироты адаптируются к реальной жизни. По словам его основателя, в детдоме важнее оградить воспитанника от неприятностей, там не до просвещения. Волонтеров туда не пускают, труду не учат. Мыть посуду и готовить дети учатся, уже когда сами становятся родителями.



Круглый сирота Сергей Тулапов за положенную квартиру бьется второй год, через суд. Для детдомовцев это единственный вариант ускорить очередь на жилье. Но в министерстве образования такую практику считают порочной. Там заявляют, что это недостатки законодательства, которые скоро исправят поправками.



Однако сами депутаты признаются, что даже идеально выстроенной системе может помешать финансовый вопрос. Денег на квартиры всем сиротам нет ни в одном бюджете. К тому же самих детдомовцев с каждым годом становится больше, чем выделенных на них квадратных метров.



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