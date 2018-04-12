Минобороны опубликовало уникальные документы об офицерской службе Гагарина

Сегодня в России отмечается День космонавтики, Минобороны России публикует на сайте уникальные исторические документы, посвященные первому космонавту планеты Земля Юрию Гагарину https://t.co/KKMNlGePlu pic.twitter.com/pwSWnwaS6s — Минобороны России (@mod_russia) April 12, 2018

Документы из фондов Центрального архива Минобороны РФ рассказывают о военной службе Гагарина с момента присвоения ему звания лейтенант после окончания 1-го Чкаловского военного авиационного училища летчиков имени К. Е. Ворошилова в октябре 1957 года.Среди опубликованных документов также есть служебная характеристика на Гагарина за время пребывания в Центре подготовки космонавтов ВВС СССР, приказы о присвоении ему офицерских званий. Минобороны также опубликовало учетно-послужную карту первого космонавта, где в хронологическом порядке указаны места службы, занимаемые должности, план его правительственных командировок по многим странам.На сайте Минобороны можно также ознакомиться с планом правительственных командировок космонавта, вырезками из газет на английском языке.