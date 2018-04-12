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    Минобороны опубликовало уникальные документы об офицерской службе Гагарина

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    • Фото: camera.mil.ru
    Минобороны опубликовало уникальные документы об офицерской службе Гагарина

    Минобороны опубликовало уникальные документы об офицерской службе Гагарина

    Минобороны опубликовало уникальные документы об офицерской службе Гагарина
  • Фото: camera.mil.ru

    • Министерство обороны России по случаю Дня космонавтики опубликовало уникальные исторические материалы, рассказывающие об офицерской службе Юрия Гагарина.

    Документы из фондов Центрального архива Минобороны РФ рассказывают о военной службе Гагарина с момента присвоения ему звания лейтенант после окончания 1-го Чкаловского военного авиационного училища летчиков имени К. Е. Ворошилова в октябре 1957 года.


    Среди опубликованных документов также есть служебная характеристика на Гагарина за время пребывания в Центре подготовки космонавтов ВВС СССР, приказы о присвоении ему офицерских званий. Минобороны также опубликовало учетно-послужную карту первого космонавта, где в хронологическом порядке указаны места службы, занимаемые должности, план его правительственных командировок по многим странам.

    На сайте Минобороны можно также ознакомиться с планом правительственных командировок космонавта, вырезками из газет на английском языке.

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