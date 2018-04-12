Экс-президент США предостерег Трампа от ядерных ударов

Бывший президент США Джимми Картер предупредил Дональда Трампа об опасности ядерных ударов и
каких-либо военных акций против России, Сирии и Северной Кореи.
Джимми Картер: «Я молюсь за то, что чтобы наша страна существовала в мирных условиях, не преувеличивала и не усугубляла вызовов, исходящих от Северной Кореи, из России или Сирии».
Картер подчеркнул: «Я надеюсь, что он (Д.Трамп) осознает так же глубоко, как и я, как это осознавали другие президенты, что любой обмен ядерными ударами станет катастрофой для всего человечества».
Агентство Associated Press отмечает, что «демократ до мозга костей» Картер не раз подвергал республиканца Трампа критике «на разных фронтах», заявляя, что «множество людей» уже понимает, что «совершили ошибку», избрав Трампа президентом.
Накануне глава Белого дома заявил, что России надо быть готовой к отражению атаки на территории Сирии, которая будет осуществлена с помощью «новых» ракет. При этом Трамп вновь оскорбил Башара Асада и обвинил его в применении химического оружия. Президент России Владимир Путин заявил, что в Москве надеются на то, что здравый смысл в конце концов возобладает. А в пресс-службе Кремля заявили, что Москва не является сторонником «твиттер-дипломатии» и предпочитает серьезный подход в решении мировых вопросов.
Картер подчеркнул: «Я надеюсь, что он (Д.Трамп) осознает так же глубоко, как и я, как это осознавали другие президенты, что любой обмен ядерными ударами станет катастрофой для всего человечества».
Агентство Associated Press отмечает, что «демократ до мозга костей» Картер не раз подвергал республиканца Трампа критике «на разных фронтах», заявляя, что «множество людей» уже понимает, что «совершили ошибку», избрав Трампа президентом.
Накануне глава Белого дома заявил, что России надо быть готовой к отражению атаки на территории Сирии, которая будет осуществлена с помощью «новых» ракет. При этом Трамп вновь оскорбил Башара Асада и обвинил его в применении химического оружия. Президент России Владимир Путин заявил, что в Москве надеются на то, что здравый смысл в конце концов возобладает. А в пресс-службе Кремля заявили, что Москва не является сторонником «твиттер-дипломатии» и предпочитает серьезный подход в решении мировых вопросов.
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