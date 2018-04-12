Сирийские войска полностью освободили Восточную Гуту от боевиков

Сирийская армия установила полный контроль над городом Дума, находившимся под контролем группировки «Джейш
аль-Ислам». В Минобороны РФ сообщили, что теперь правительство Сирии контролирует всю территорию Восточной Гуты.
Сирийские войска освободили город Дума от боевиков. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии. Таким образом, правительство САР установило контроль над всей Восточной Гутой: город Дума оставался последним оплотом террористов.
В освобожденном районе будут работать российские военные полицейские. Они проследят за порядком в так называемый переходный период, пока город Дума возвращается под контроль законных властей Сирии.
Сейчас специалисты Центра по примирению сторон заканчивают выводить из города боевиков. Изъято огромное количество оружия. С конца февраля этот город покинули больше 40 тысяч человек, а всего из Восточной Гуты выведено — более 165 тысяч.
В освобожденном районе будут работать российские военные полицейские. Они проследят за порядком в так называемый переходный период, пока город Дума возвращается под контроль законных властей Сирии.
Сейчас специалисты Центра по примирению сторон заканчивают выводить из города боевиков. Изъято огромное количество оружия. С конца февраля этот город покинули больше 40 тысяч человек, а всего из Восточной Гуты выведено — более 165 тысяч.
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