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    В России отмечают День космонавтики. Гагарин, космос, памятные даты, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ России отмечают День космонавтики

    В России отмечают День космонавтики

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    • Фото: РИА Новости © 2018
    В России отмечают День космонавтики

    В России отмечают День космонавтики

    В России отмечают День космонавтики
    • Фото: РИА Новости © 2018

      • Сегодня во всем мире отмечают 57-ю годовщину первого полета человека в космос.

      Сегодня в России отмечают знаменательную дату: 57 лет был совершен первый полет человека в космос. Мечту землян 12 апреля 1961 года осуществил Юрий Гагарин.

      В преддверии празднования Дня космонавтики Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные исторические документы, посвященные первому космонавту планеты.

      Память космонавта номер один сегодня будут чтить по всей планете. В Москве возложат цветы к месту захоронения Юрия Гагарина в Кремлевской стене.

      В школах России и еще восьми десятков стран состоится урок «Космос — это мы». А в Интернете стартует флешмоб «Улыбка Гагарина»: любой желающий сможет сфотографироваться улыбаясь с портретами космонавтов и разместить снимок в Сети. А на улицах волонтеры будут рассказывать о покорителях космоса.

      Сегодня же в разных городах запланированы встречи с космонавтами. А с теми, кто сейчас работает на борту Международной космической станции — Антоном Шкаплеровым и Олегом Артемьевым — пройдет онлайн-конференция.

      Подробности — в репортаже.

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