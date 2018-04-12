В России отмечают День космонавтики

Сегодня во всем мире отмечают
57-ю годовщину первого полета человека в космос.
Сегодня в России отмечают знаменательную дату: 57 лет был совершен первый полет человека в космос. Мечту землян 12 апреля 1961 года осуществил Юрий Гагарин.
В преддверии празднования Дня космонавтики Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные исторические документы, посвященные первому космонавту планеты.
Память космонавта номер один сегодня будут чтить по всей планете. В Москве возложат цветы к месту захоронения Юрия Гагарина в Кремлевской стене.
В школах России и еще восьми десятков стран состоится урок «Космос — это мы». А в Интернете стартует флешмоб «Улыбка Гагарина»: любой желающий сможет сфотографироваться улыбаясь с портретами космонавтов и разместить снимок в Сети. А на улицах волонтеры будут рассказывать о покорителях космоса.
Сегодня же в разных городах запланированы встречи с космонавтами. А с теми, кто сейчас работает на борту Международной космической станции — Антоном Шкаплеровым и Олегом Артемьевым — пройдет онлайн-конференция.
Подробности — в репортаже.
В преддверии празднования Дня космонавтики Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные исторические документы, посвященные первому космонавту планеты.
Память космонавта номер один сегодня будут чтить по всей планете. В Москве возложат цветы к месту захоронения Юрия Гагарина в Кремлевской стене.
В школах России и еще восьми десятков стран состоится урок «Космос — это мы». А в Интернете стартует флешмоб «Улыбка Гагарина»: любой желающий сможет сфотографироваться улыбаясь с портретами космонавтов и разместить снимок в Сети. А на улицах волонтеры будут рассказывать о покорителях космоса.
Сегодня же в разных городах запланированы встречи с космонавтами. А с теми, кто сейчас работает на борту Международной космической станции — Антоном Шкаплеровым и Олегом Артемьевым — пройдет онлайн-конференция.
Подробности — в репортаже.
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