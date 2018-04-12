Военные эксперты комментируют возможное развитие ситуации в Сирии

Как за день менялся тон американского президента и что об этом думают в Москве, Вашингтоне и в самой Сирии простые люди и высокопоставленные военные?
Сирийский журналист Мохаммад Али рассказал телеканалу НТВ о том, что сейчас происходит в Сирии. Как живут простые граждане страны на фоне угрожающих заявлений президента США Дональда Трампа о вероятном нанесении военного удара.
Мохаммад Али, журналист: «То что заявляет президент Трамп, конечно, сильно беспокоит простых сирийцев. Но это не значит, что все тут же стали прятаться по подвалам. За восемь лет люди уже привыкли к войне, и напугать их очень сложно. Сирийцы наоборот выходят на улицы, чтобы показать: никакой химической атаки не было. И если Трамп решил уничтожить доказательства своими „Томагавками“, то без человеческих жертв это сделать точно не получится. А пока жизнь идет своим чередом: работают школы и больницы, на рынках идет торговля».
По словам журналиста, в Сирии никто не верит фейковым сообщениям западных СМИ о том, что президент Башар Асад якобы покинул страну.
Мохаммад Али: «Сложно сказать о передислокации войск в сирийской армии, об этом сейчас не расскажет ни один генерал. А что касается западных слухов о том, что наш президент и вся его семья якобы покинули страну, могу с полной уверенностью сказать, что это ложь. Спекулировать на эту тему просто бессмысленно. Только представьте: Асад не испугался головорезов ИГИЛ, которые контролировали большую часть страны, но, расправившись с террористами, испугался Трампа и сбежал? Насколько мне известно, президент Сирии собирается встретиться с депутатами Госдумы РФ, которые прибыли в Дамаск».
Возможный сценарий развития событий комментируют и военные эксперты. Перебрасывание авианосцев в регион, перевод ВВС НАТО в полную боеготовность на фоне заявлений Трампа, что это — «игра мускулами», блеф или все-таки ведется реальная подготовка к удару?
Александр Горьков, бывший начальник зенитно-ракетных войск ВВС России: «Действительно, возможен политический блеф. А реальность говорит несколько о другом. Реальность говорит о том, что создаются силы и средства которые будут готовы к нанесению удара. Я уверен, что локальный конфликт не перерастет далее регионального. И те цели, которые ставит перед собой Сирия, с помощью России будут решены успешно. И нужно успокоить население: масштабной глобальной ядерной войны не будет».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Мохаммад Али, журналист: «То что заявляет президент Трамп, конечно, сильно беспокоит простых сирийцев. Но это не значит, что все тут же стали прятаться по подвалам. За восемь лет люди уже привыкли к войне, и напугать их очень сложно. Сирийцы наоборот выходят на улицы, чтобы показать: никакой химической атаки не было. И если Трамп решил уничтожить доказательства своими „Томагавками“, то без человеческих жертв это сделать точно не получится. А пока жизнь идет своим чередом: работают школы и больницы, на рынках идет торговля».
По словам журналиста, в Сирии никто не верит фейковым сообщениям западных СМИ о том, что президент Башар Асад якобы покинул страну.
Мохаммад Али: «Сложно сказать о передислокации войск в сирийской армии, об этом сейчас не расскажет ни один генерал. А что касается западных слухов о том, что наш президент и вся его семья якобы покинули страну, могу с полной уверенностью сказать, что это ложь. Спекулировать на эту тему просто бессмысленно. Только представьте: Асад не испугался головорезов ИГИЛ, которые контролировали большую часть страны, но, расправившись с террористами, испугался Трампа и сбежал? Насколько мне известно, президент Сирии собирается встретиться с депутатами Госдумы РФ, которые прибыли в Дамаск».
Возможный сценарий развития событий комментируют и военные эксперты. Перебрасывание авианосцев в регион, перевод ВВС НАТО в полную боеготовность на фоне заявлений Трампа, что это — «игра мускулами», блеф или все-таки ведется реальная подготовка к удару?
Александр Горьков, бывший начальник зенитно-ракетных войск ВВС России: «Действительно, возможен политический блеф. А реальность говорит несколько о другом. Реальность говорит о том, что создаются силы и средства которые будут готовы к нанесению удара. Я уверен, что локальный конфликт не перерастет далее регионального. И те цели, которые ставит перед собой Сирия, с помощью России будут решены успешно. И нужно успокоить население: масштабной глобальной ядерной войны не будет».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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