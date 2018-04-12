«Реал» и «Бавария» вышли в полуфинал Лиги чемпионов

В прошедшем в Мадриде ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов футболисты «Реала» уступили туринскому «Ювентусу», но по сумме двух игр вышли в полуфинал. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу туринского клуба.В другом матче ¼ финала футболисты мюнхенской «Баварии» разошлись миром с испанской «Севильей» со счетом 0:0. «Бавария» вышла в полуфинал по сумме двух игр: первый матч, состоявшийся 3 апреля в Севилье, завершился победой немецкой команды со счетом 2:1.Жеребьевка полуфинальных игр Лиги чемпионов состоится 13 апреля в швейцарском Ньоне.