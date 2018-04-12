Живой <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Живой 16+
    •  

    «Реал» и «Бавария» вышли в полуфинал Лиги чемпионов

    комментировать
    • Фото: Reuters © 2018, Paul Hanna
    «Реал» и «Бавария» вышли в полуфинал Лиги чемпионов

    «Реал» и «Бавария» вышли в полуфинал Лиги чемпионов

    «Реал» и «Бавария» вышли в полуфинал Лиги чемпионов
  • Фото: Reuters © 2018, Paul Hanna

    • В среду состоялись два матча ¼ финала Лиги чемпионов. Мадридский «Реал» сыграл с туринским «Ювентусом», а футболисты мюнхенской «Баварии» сразились с испанской «Севильей».

    В прошедшем в Мадриде ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов футболисты «Реала» уступили туринскому «Ювентусу», но по сумме двух игр вышли в полуфинал. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу туринского клуба.

    В другом матче ¼ финала футболисты мюнхенской «Баварии» разошлись миром с испанской «Севильей» со счетом 0:0. «Бавария» вышла в полуфинал по сумме двух игр: первый матч, состоявшийся 3 апреля в Севилье, завершился победой немецкой команды со счетом 2:1.

    Жеребьевка полуфинальных игр Лиги чемпионов состоится 13 апреля в швейцарском Ньоне.
    «Реал» и «Бавария» вышли в полуфинал Лиги чемпионов. Лига чемпионов, ФК Бавария, ФК Реал, ФК Ювентус, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru