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    Корреспондент НТВ рассказал, как российские журналисты получили ранения в Сирии. НТВ, Сирия, журналистика, телевидение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКорреспондент НТВ рассказал, как российские журналисты получили ранения в Сирии

    Корреспондент НТВ рассказал, как российские журналисты получили ранения в Сирии

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    Корреспондент НТВ рассказал, как российские журналисты получили ранения в Сирии

    Корреспондент НТВ рассказал, как российские журналисты получили ранения в Сирии

    Корреспондент НТВ рассказал, как российские журналисты получили ранения в Сирии

      В Сирии в среду был обстрелян автобус с российскими журналистами. Три человека получили ранения, в том числе корреспондент НТВ Алексей Ивлиев. Он рассказал о самочувствии и о том, как их автобус попал под обстрел.

      Сегодня в Сирии был обстрелян автобус с российскими журналистами. Это произошло на выезде из города Дума, куда съемочные группы отправились для того, чтобы доказать, что никакой химической атаки не было. В результате обстрела трое журналистов — корреспондент телеканала НТВ Алексей Ивлиев, операторы телеканалов «Россия 1» и «Звезда» Михаил Виткин и Владислав Додонов — получили легкие ранения.

      Алексей Ивлиев, корреспондент телеканала НТВ: «Все нормально. Извлекли мелкие осколки, зашили раны. Сейчас мы находимся в сирийском госпитале в Дамаске. Все произошло в Думе. Мы сопровождали сотрудников военной полиции, которые должны там установить блокпосты для того, чтобы контролировать безопасность мирных жителей. Но поскольку Дума все еще находится под контролем боевиков, то в какой-то момент что-то пошло не так. Началась перестрелка, и одна из очередей попала по нам, по автобусу. Осколочные ранения у меня и у двух моих коллег: журналистов канала „Звезда“ и программы „Вести“. Но все чувствуют себя хорошо. Никаких опасений за жизнь».

      смотреть«С нами всё хорошо»: корреспондент НТВ — о нападении на журналистов в Сирии
      «С нами всё хорошо»: корреспондент НТВ — о нападении на журналистов в Сирии
      Российские журналисты сопровождали сотрудников российской военной полиции, которые сейчас заходят в Думу. Напомним, город в эти дни покидают боевики. Военной полиции предстоит обеспечить порядок в городе.

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