Сын Толкина анонсировал выход неизданной книги писателя

Сын Джона Рональда Руэла Толкина Кристофер в августе опубликует первую книгу писателя о Средиземье.
Сын английского писателя Джона Рональда Руэла Толкина Кристофер в августе 2018 года выпустит книгу своего отца «Падение Гондолина». Книга считается первым произведением писателя о Средиземье. Она рассказывает историю взятия эльфийского города Морготом — олицетворением Тьмы во вселенной Толкина. Считается, что Толкин начал писать книгу в 1917 году, до «Хоббита» и «Властелина колец». До сих пор книга не издавалась.
Заявление Кристофера Толкина о подготовке книги к публикации стало неожиданностью для поклонников писателя, так как в прошлом году Толкин-младший издал другую книгу отца по вселенной Средиземья — «Берен и Лютиэн» — и объявил об уходе из компании, владеющей правами на произведения писателя, передает Би-би-си.
Кристофер Толкин, которому сейчас 93 года, почти всю жизнь посвятил редактуре, изданию и исследованию неизданных текстов своего отца. Он был редактором «Сильмариллиона» и «Детей Хурина», которые также вышли после смерти писателя. «Хоббит» и трилогия «Властелин колец» были единственными произведениями о Средиземье, опубликованными при жизни Толкина.
Заявление Кристофера Толкина о подготовке книги к публикации стало неожиданностью для поклонников писателя, так как в прошлом году Толкин-младший издал другую книгу отца по вселенной Средиземья — «Берен и Лютиэн» — и объявил об уходе из компании, владеющей правами на произведения писателя, передает Би-би-си.
Кристофер Толкин, которому сейчас 93 года, почти всю жизнь посвятил редактуре, изданию и исследованию неизданных текстов своего отца. Он был редактором «Сильмариллиона» и «Детей Хурина», которые также вышли после смерти писателя. «Хоббит» и трилогия «Властелин колец» были единственными произведениями о Средиземье, опубликованными при жизни Толкина.
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