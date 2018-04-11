Прославившиеся аниматоры из Петербурга нарисовали мультфильм про пловца-рекордсмена

Создательницы вошедшего в
лонг-лист «Оскара» мультфильма «Мой дедушка был вишней» работают над новым проектом. Его сюжет основан на истории грузинского пловца.
Дурмишхан Думбадзе в ответ на успехи английских спортсменов проплыл 60 километров по Черному морю. Однако денег на лодку сопровождения у него не было, и рекорду никто не поверил, кроме внука.
Как рассказала продюсер короткометражки, после мирового успеха «дедушки-вишни», к выбору темы для следующей картины авторы подошли с особой ответственностью.
Над мультфильмом Татьяна и Ольга Полиектовы работали вместе с автором повести, который дал согласие на ее экранизацию и написал сценарий. Сестры-аниматоры сейчас ищут звукорежиссёра. Но уже есть решение, что саундтрек озвучит грузинский хор. Кроме того, девушки пошли на эксперимент, отказавшись от узнаваемой техники.
Как рассказала продюсер короткометражки, после мирового успеха «дедушки-вишни», к выбору темы для следующей картины авторы подошли с особой ответственностью.
Над мультфильмом Татьяна и Ольга Полиектовы работали вместе с автором повести, который дал согласие на ее экранизацию и написал сценарий. Сестры-аниматоры сейчас ищут звукорежиссёра. Но уже есть решение, что саундтрек озвучит грузинский хор. Кроме того, девушки пошли на эксперимент, отказавшись от узнаваемой техники.
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