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Морские дьяволы. Смерч 16+
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    Прославившиеся аниматоры из Петербурга нарисовали мультфильм про пловца-рекордсмена. Санкт-Петербург, мультфильмы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПрославившиеся аниматоры из Петербурга нарисовали мультфильм про пловца-рекордсмена

    Прославившиеся аниматоры из Петербурга нарисовали мультфильм про пловца-рекордсмена

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    Прославившиеся аниматоры из Петербурга нарисовали мультфильм про <nobr>пловца-рекордсмена</nobr>

    Прославившиеся аниматоры из Петербурга нарисовали мультфильм про пловца-рекордсмена

    Прославившиеся аниматоры из Петербурга нарисовали мультфильм про <nobr>пловца-рекордсмена</nobr>

      Создательницы вошедшего в лонг-лист «Оскара» мультфильма «Мой дедушка был вишней» работают над новым проектом. Его сюжет основан на истории грузинского пловца.

      Дурмишхан Думбадзе в ответ на успехи английских спортсменов проплыл 60 километров по Черному морю. Однако денег на лодку сопровождения у него не было, и рекорду никто не поверил, кроме внука.

      Как рассказала продюсер короткометражки, после мирового успеха «дедушки-вишни», к выбору темы для следующей картины авторы подошли с особой ответственностью.

      Над мультфильмом Татьяна и Ольга Полиектовы работали вместе с автором повести, который дал согласие на ее экранизацию и написал сценарий. Сестры-аниматоры сейчас ищут звукорежиссёра. Но уже есть решение, что саундтрек озвучит грузинский хор. Кроме того, девушки пошли на эксперимент, отказавшись от узнаваемой техники.

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