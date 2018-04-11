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    Путин призвал соблюдать суверенитет Сирии

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    • Фото: РИА Новости, Алексей Никольский / Reuters, Ronen Zvulun
    Путин призвал соблюдать суверенитет Сирии

    Путин призвал соблюдать суверенитет Сирии

    Путин призвал соблюдать суверенитет Сирии
  • Фото: РИА Новости, Алексей Никольский / Reuters, Ronen Zvulun

    • Владимир Путин по телефону обсудил последние события в Сирии с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

    Лидеры двух государств, в частности, обсудили недавний удар Израиля по сирийскому аэродрому «Тифор». В связи с этим Путин подчеркнул необходимость соблюдения суверенитета Сирии и призвал воздерживаться от любых действий, еще больше дестабилизирующих ситуацию в этой стране.

    Кроме того, Путин и Нетаньяху в связи с Днем памяти жертв Холокоста, который отмечается 12 апреля, заявили о недопустимости попыток фальсификации истории и пересмотра итогов Второй мировой, сообщили в пресс-службе Кремля.

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    Напомним, удар по авиабазе «Тифор» в провинции Хомс был нанесен в ночь на 9 апреля. ПВО Сирии уничтожили пять управляемых ракет, выпущенных ВВС Израиля. Еще три достигли западной части аэродрома. В результате атаки погибли 14 военнослужащих, в том числе несколько иранских советников.

    Между тем ситуация вокруг Сирии продолжает накаляться. Сегодня Дональд Трамп заявил, что России надо готовиться к отражению удара по территории Сирии, который будет осуществлен с помощью «новых и умных» ракет.

    Путин же выразил обеспокоенность в связи с тем, что обстановка в мире становится все более хаотичной. При этом президент РФ выразил надежду на то, что здравый смысл в конце концов возобладает.

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