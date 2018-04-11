Гостям мундиаля расскажут историю петербургского футбола

В Петербурге начинают готовить мультимедийную выставку, посвященную футболу. Она откроется за две недели до начала чемпионата мира.

Петербург встретит гостей футбольного мундиаля не только благоустроенными фасадами, отремонтированными дорогами и новым стадионом. Любителям истории самого популярного вида спорта подарят уникальную выставку, посвященную этой игре.



Сегодня историки и эксперты обсуждали концепцию будущей экспозиции. Планируется, что выставка будет рассказывать о петербургском, петроградском, ленинградском футболе. Точкой отсчета назван 1897 год, точкой финиша — июнь 2018 года.



Планируется, что выставка откроется 1 июня в мультимедийном комплексе «Россия — моя история» и продлится несколько месяцев. Говорят, что экспозиция будет настолько интерактивна, что заинтересует не только профессионалов, но и детей.