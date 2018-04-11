«Вовсе не шмот»: следователи вычислили устраивавших драки питерских подростков

В Следственном комитете сообщили, что происходившие в поселке Горелово драки не имели отношения к движению «Отжатый шмот» и стали результатами личных конфликтов.
Петербургских подростков, которые якобы терроризировали сверстников из-за неправильной одежды в поселке Горелово, не будут привлекать к уголовной ответственности. Сегодня об этом заявили в Следственном комитете.
Сотрудникам ведомства удалось вычислить всех участников драк, видеозаписи которых были опубликованы в Сети. Однако нападавшим еще не исполнилось 14 лет. Кроме того, выяснилось, что модная индустрия к систематическим избиениям не имеет никакого отношения. Потасовки происходили из-за личных конфликтов.
При этом в Следственном комитете отметили, что ранее в Красносельском районе действительно были зафиксированы конфликты среди подростков, связанные с определенным стилем в одежде. Но эти уголовные дела уже расследованы и направлены для рассмотрения в суд.
Сотрудникам ведомства удалось вычислить всех участников драк, видеозаписи которых были опубликованы в Сети. Однако нападавшим еще не исполнилось 14 лет. Кроме того, выяснилось, что модная индустрия к систематическим избиениям не имеет никакого отношения. Потасовки происходили из-за личных конфликтов.
При этом в Следственном комитете отметили, что ранее в Красносельском районе действительно были зафиксированы конфликты среди подростков, связанные с определенным стилем в одежде. Но эти уголовные дела уже расследованы и направлены для рассмотрения в суд.
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