СК установил место взрыва газовоздушной смеси на судоверфи Петербурга

К расследованию взрыва на судостроительном заводе «Алмаз» подключилась прокуратура.
Надзорный орган проверит, были ли на предприятии нарушения во время производства работ, которые велись в двух трюмах реставрируемого корабля.
По данным Следственного комитета, взрыв мог произойти в генераторно-дизельном отсеке. Там поверхности обрабатывались с использованием кислородно-пропановых баллонов. Газ мог просто вытечь. Воспламенения не было, но люди получили повреждения из-за взрывной волны.
В результате взрыва погиб один человек, а одиннадцать получили травмы разной степени тяжести. Их госпитализировали в институт скорой помощи Джанелидзе, Мариинскую больницу, Военно-медицинскую академию и центр экстренной медицины МЧС имени Никифорова.
По данным Следственного комитета, взрыв мог произойти в генераторно-дизельном отсеке. Там поверхности обрабатывались с использованием кислородно-пропановых баллонов. Газ мог просто вытечь. Воспламенения не было, но люди получили повреждения из-за взрывной волны.
В результате взрыва погиб один человек, а одиннадцать получили травмы разной степени тяжести. Их госпитализировали в институт скорой помощи Джанелидзе, Мариинскую больницу, Военно-медицинскую академию и центр экстренной медицины МЧС имени Никифорова.
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