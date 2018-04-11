Морские дьяволы. Смерч <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Смерч 16+
    •  
    СК установил место взрыва газовоздушной смеси на судоверфи Петербурга. Санкт-Петербург, взрывы газа, судостроение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСК установил место взрыва газовоздушной смеси на судоверфи Петербурга

    СК установил место взрыва газовоздушной смеси на судоверфи Петербурга

    комментировать

    СК установил место взрыва газовоздушной смеси на судоверфи Петербурга

    СК установил место взрыва газовоздушной смеси на судоверфи Петербурга

      К расследованию взрыва на судостроительном заводе «Алмаз» подключилась прокуратура.

      Надзорный орган проверит, были ли на предприятии нарушения во время производства работ, которые велись в двух трюмах реставрируемого корабля.

      По данным Следственного комитета, взрыв мог произойти в генераторно-дизельном отсеке. Там поверхности обрабатывались с использованием кислородно-пропановых баллонов. Газ мог просто вытечь. Воспламенения не было, но люди получили повреждения из-за взрывной волны.

      В результате взрыва погиб один человек, а одиннадцать получили травмы разной степени тяжести. Их госпитализировали в институт скорой помощи Джанелидзе, Мариинскую больницу, Военно-медицинскую академию и центр экстренной медицины МЧС имени Никифорова.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru