Юбилейные «Встречи в России» превратили театр в мундиаль

В Петербурге завершается ХХ юбилейный театральный фестиваль «Встречи в России». За восемь дней на сцене «Балтийского дома» свои спектакли показали русские коллективы из Узбекистана, Киргизии, Латвии, Эстонии, Грузии.

С русскими народными песнями представил «Ревизора» Русский драматический театр из знойного Ташкента. Как признались создатели, получился балаган по мотивам комедии Гоголя.



Бахтияр Хамидов, режиссер, художественный руководитель Русского драматического театра Узбекистана: «Какие бы катаклизмы не происходили, русский народ всегда трудится, любит, поет и живет. Народ бессмертен».



Современники упрекали писателя, что в его «Ревизоре» нет ни одного положительного персонажа. В этой версии появился Петрушка. Этим персонажем режиссер материализовал тот самый гоголевский смех, который живет в каждой строчке вечной комедии.



Этот «Ревизор» Русского драматического театра из Караганды начинается с заседания судебной коллегии. Российский режиссер Станислав Васильев увидел пьесу так, что всё происходит на сцене по правилам современной игры.



Хлестаков и Осип представлены не господином и слугой, а некими дельцами, которые знают, что делают с испуганными проворовавшимися чиновниками.



Как отмечает корреспондент НТВ Павел Рыжков, в фойе «Балтийского дома» построили классическую беседку с гипертрофированным футбольным мячом. На нем расписываются все команды этого театрального мундиаля. И каждый коллектив получит в подарок кожаный мяч в память об этом юбилейном фестивале «Встречи в России».