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    Экзитпол: Алиев набрал на выборах президента Азербайджана более 85%

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Гунеев
    Экзитпол: Алиев набрал на выборах президента Азербайджана более 85%

    Экзитпол: Алиев набрал на выборах президента Азербайджана более 85%

    Экзитпол: Алиев набрал на выборах президента Азербайджана более 85%
  • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Гунеев

    • Ильхам Алиев уверенно побеждает на выборах президента Азербайджана.

    Согласно данным экзитпола, проведенного французским институтом социологических исследований Opinion Way, действующего главу государства поддержали 86,53% проголосовавших.

    Другие же кандидаты получают от 0,67% до 3,1% голосов, передает ТАСС.

    смотретьАзербайджан впервые выбирает президента на 7-летний срок
    Азербайджан впервые выбирает президента на 7-летний срок
    Отметим, что сегодня граждане Азербайджана впервые в истории страны выбирали президента сразу на 7 лет. Кандидатура 56-летнего Ильхама Алиева, который уже трижды побеждал на президентских выборах, была выдвинута правящей партией «Ени Азербайджан» («Новый Азербайджан»).

    Всего же в бюллетене были указаны 8 фамилий. Это представители разных партий и один самовыдвиженец.

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