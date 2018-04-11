Экзитпол: Алиев набрал на выборах президента Азербайджана более 85%

Ильхам Алиев уверенно побеждает на выборах президента Азербайджана.
Согласно данным экзитпола, проведенного французским институтом социологических исследований Opinion Way, действующего главу государства поддержали 86,53% проголосовавших.
Другие же кандидаты получают от 0,67% до 3,1% голосов, передает ТАСС.
Отметим, что сегодня граждане Азербайджана впервые в истории страны выбирали президента сразу на 7 лет. Кандидатура 56-летнего Ильхама Алиева, который уже трижды побеждал на президентских выборах, была выдвинута правящей партией «Ени Азербайджан» («Новый Азербайджан»).
Всего же в бюллетене были указаны 8 фамилий. Это представители разных партий и один самовыдвиженец.
Другие же кандидаты получают от 0,67% до 3,1% голосов, передает ТАСС.
Отметим, что сегодня граждане Азербайджана впервые в истории страны выбирали президента сразу на 7 лет. Кандидатура 56-летнего Ильхама Алиева, который уже трижды побеждал на президентских выборах, была выдвинута правящей партией «Ени Азербайджан» («Новый Азербайджан»).
Всего же в бюллетене были указаны 8 фамилий. Это представители разных партий и один самовыдвиженец.
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